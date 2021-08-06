Manavgat'ta Yangından Kaçan Kelebeğin Yürek Burkan Videosu

28 Temmuz'dan beri yanan Manavgat'ta çekilen bir video, izleyenlerin gözünü doldurdu. Yangından kaçan bir kelebeğin itfaiye erinin elinden su içtiği video, yangının doğal yaşama ne denli zarar verdiğini özetler nitelikteydi.

Türkiye, orman yangınlarıyla mücadelesinin dokuzuncu gününü yaşıyor. Ülkemizin Akdeniz'in ve Ege bölgelerinde etkili olan orman yangınları, hektarlarca alanın kül olmasına yol açtı. Ancak yananlar, sadece ağaçlar değildi. Doğaya hiçbir zararı olmayan ve kendi başının çaresine bakmaya çalışan sayısız hayvan da ne yazık ki bu felakette can verdi.

İnsanlarımızın duyarlılığının arttığı şu günlerde, yürek burkan bir video internete düştü. Manavgat'ta çekildiği öğrenilen bu videonun öznesi, dünya güzeli minik bir kelebekti. Günlerdir devam eden orman yangınlarından kaçan kelebek, yangını söndürmek için bölgede bulunan bir itfaiye erinin eline konmuştu. İtfaiye erinin eline su dökülmesi üzerine bu suyu kana kana içen minik kelebek, izleyenlerin gözlerini doldurdu.

Küçük kelebeğin kana kana su içtiği anlar

1 dakikalık videonun öncesinde ve sonrasında neler yaşandığı bilinmiyor. Ancak bu olay, son bir haftadır yaşadığımız mucizelerin ne ilki ne de sonuncusu. Bugün sosyal medyaya girip yangınlarla ilgili yapılan paylaşımlara baktığımızda, ülkemizin dört bir yanından yangından kurtarılmış hayvanlara ait görüntülere ulaşmak mümkün...

Bu arada Manavgat demişken; Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin büyük bir müjde verdiğini belirtelim. Twitter'dan bir açıklama yapan Bakan Pakdemirli, Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerindeki orman yangınlarının kontrol altına alındığını duyurdu. Soğutma çalışmalarının devam ettiğini açıklayan Pakdemirli, yangını söndürmede emeği geçen kişilere teşekkür etti.