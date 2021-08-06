Manavgat'taki Yangının Kontrol Altına Alındığı Açıklandı

Türkiye'nin günlerdir mücadele ettiği Antalya Manavgat ve Antalya Gündoğmuş'taki orman yangınlarının kontrol altına alındığı açıklandı. Konuyla ilgili açıklama, Bekir Pakdemirli'den geldi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tüm Türkiye'nin yüzünü güldüren bir açıklama yaptı. Günlerdir Antalya'nın Manavgat ve Göndoğmuş ilçelerinde etkili olan orman yangınlarının kontrol altına alındığını duyuran Bakan Pakdemirli, soğutma çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Tarım ve Orman Bakanı, canlarını dişlerine takarak yangına müdahale eden "orman kahramanları"nı kutladı.

AFAD, 28 Temmuz'da Manavgat'taki dört ayrı bölgede yangın çıktığını açıklamış, bölgedeki çalışmaların başladığını duyurmuştu. Günlerdir bir türlü önü alınamayan yangın, iki itfaiye erinin de hayatına mal olmuştu. İşte bu süreç, Bakan Pakdemirli'nin açıklamasıyla geride kalmış durumda. Umarız ülkemizin farklı bölgelerinde devam etmekte olan diğer orman yangınları da bir an önce kontrol altına alınır ve ülkemiz, bu beladan kurtulur.

İşte Bekir Pakdemirli'nin konuyla ilgili açıklaması

ANTALYA MANAVGAT VE GÜNDOĞMUŞ YANGINLARI KONTROL ALTINA ALINDI.

Soğutma çalışmaları devam ediyor. Günlerdir büyük bir özveri ile yangınlarla mücadele eden #OrmanınKahramanları’nı yürekten kutluyorum.