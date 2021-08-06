Erdoğan: Görevliler Dışında Kimse Yangın Alanına Giremeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı sonrasında orman yangınlarıyla ilgili konuştu. Bundan sonra yangınların olduğu bölgeye görevliler dışında kimsenin alınmayacağını söyleyen Erdoğan, "Bu işi bilmeyenlerle mücadele etmek başımıza başka sıkıntılar, yaralanmalar başımıza gelebilir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrasında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, bir haftadır Türkiye'nin ciğerini yakan orman yangınlarıyla ilgili de konuştu. Erdoğan tarafından yapılan açıklamalar, orman yangınları hususunda yeni bir dönemin başladığını gözler önüne seriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamalara göre bundan sonra orman yangını çıkarsa, yangın bölgesine görevlilerden başka kimse alınmayacak. Erdoğan, bunun nedenini başka sıkıntılar ve can güvenliği olarak nitelendiriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yangınlara ilişkin açıklaması

28 Temmuz'da başlayan yangın süreci bugün itibarıyla artık 9 günü aştı. 44 ilimizde çıkan 208 orman yangının 196'sı kontrol altına alındı. 5 ildeki 12 yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Antalya, Muğla, Isparta, Aydın ve Denizli. Yoğun bir yangın söndürme çalışmalarımız var. Uçak, helikopter, arazöz ve TOMA'lar köylülerimizin kendi imkanları da dahil olmak üzere yoğun bir çalışma var. Tüm imkanlarımızı seferber ettik.

Karadan ve havadan müdahale arttı. Azerbaycan'ı zikretmek zorundayım. Aliyev kardeşimizle bir telefon görüşmesi yaptık. 600'ü aşkın yetişmiş itfaiyeci gönderdiler. Biraz daha artırabiliriz diyorlar. Bunları hemen son olarak 100 civarında itfaiyeci daha göndereyim dedi, isabetli olur dedim. Bugün gelirler. Ukrayna'dan gelenlerle birlikte ciddi bir güç kazanmış olduk. Ukrayna gece söndürme kabiliyetine sahip 5 uçak yolladı.

9 İHA arazide çalışıyor. 850 arazöz ve su tankeri 150 iş makinesi özellikle bunlar termik santrallerin etrafını açmada dozerlere çok ihtiyacımız oluyor. Termik santrallerin etrafı açılarak tehlikeden arındırılması lazım. Yangın mahaline görevli olmayanlar bundan böyle alınmayacak. Bu işi bilmeyenlerle mücadele etmek başımıza başka sıkıntılar, Allah göstermesin yaralanmalar başımıza gelebilir. Bunu da yaşamak istemiyoruz.

Toplam hava filomuz 16 uçak ve 56 helikopterden oluşuyor. 7 adet jandarma helikopteri ve farklı ülkelerden gelen 23 hava aracı söz konusu.

Yanan alanlar tekrar ağaçlandırılacak ve başka bir amaçla kullanılamaz. Siyasetçilerin ifade ettiği gibi inşaata açılacaktır, yapımına müsaade edilecektir... Asla böyle bir şey yok. Bunlar yalandır. Yeni ağaçlandırma doğal bitki örtüsüne uyumlu olacaktır. Yıl bitmeden 252 milyon ağaç dikilecektir. Ülkemizi asla çöle teslim etmeyeceğiz...