Manisa’nın Spil Dağı’nda manyetik bir alan olup olmadığı, son günlerde gündemde kendine yer bulan sorulardan biridir. İddialara göre, dağdaki bu manyetik alan sebebiyle uçaklar bu bölgeden geçemez, hatta dağ bölgesi üzerinde uçuş yapmak yasaktır.

"Peki bu iddiaların gerçeklik payı var mı? Spil Dağı bölgesi manyetik bir alan mı ve uçakların bu bölgeden geçmesi gerçekten yasak mı?"

Gelin, soruların cevaplarını verelim.

Spil Dağı Manisa’ya 24 km, İzmir’e ise 50 km uzaklığındaki bir dağdır.

Spil, Bizans zamanında hatta daha öncesinde bile gizemi ve sırlarıyla konuşulan dağlardan biri olmuştur. Hatta Yunan mitolojisinde de ismi sıklıkla anılır. Yine bu dağ, zengin bir bitki örtüsüne sahiptir.

Endemik bir tür olan Manisa lalesine ev sahipliği yapmasının yanında birçok bitki çeşidi de bu coğrafyada kendine yer bulur. 1517 metre yüksekliğinde olan Spil Dağı, vadilerle çevrilidir ve bu vadilerin içinde de dere yatakları bulunur.

İddialara göre Spil Dağı’nın bu ününün nedeni ise sahip olduğu manyetik alandır.

Barındırdığı bu manyetik alan sebebiyle, bu dağın üzerinden herhangi bir uçağın geçemeyeceği söylenir. Çünkü uçakların yapımında kullanılan metallerin, manyetik alandan etkilenerek uçuş güvenliğini tehlikeye atacağı düşünülür.

Ancak TMMOB Jeolojik Mühendisleri Odası Manisa İl Temsilcisi Jeofizik Yüksek Mühendisi Fatih Şenhisar, Spil Dağı’nda var olduğu iddia edilen manyetik çekim gücüne dair somut bir bilgi bulunmadığını vurgular ve sözlerine şu şekilde devam eder:

“Manisa Spil Dağı'nın manyetik çekim gücüne sahip olup olmadığı, bölgedeki yeraltı kayaçlarının içerdikleri minerallerin manyetik özelliklerine bağlıdır. Spil Dağı, Ege Bölgesi'nin önemli bir doğal ve jeolojik oluşumudur ve temel olarak metamorfik kayaçlardan ve kireçtaşı gibi tortul kayaçlardan oluşur. Bu tür kayaçlarda genellikle mıknatıslanma veya manyetik çekim gücü düşük olur.”

“Manyetik çekim gücü de genelde demir oksit mineralleri (örneğin, magnetit) içeren volkanik kayaçlarda görülür. Spil Dağı'nın oluşumunda volkanik kayaçlar önemli bir rol oynamadığından, bölgede doğal bir mıknatıslık veya belirgin manyetik çekim gücü bulunması olası değildir.”

“Ayrıca yerel manyetik alan anomalileri, dünyanın manyetik alanının etkisiyle bazı bölgelerde oluşabilir. Bunun Spil Dağı'nda olup olmadığını belirlemek için detaylı jeofizik incelemeler gereklidir. Ancak genel olarak, Spil Dağı'nın böyle bir özelliği olduğuna dair bilimsel bir veri bulunmamaktadır.”

Yani İzmir Havalimanına inen bazı uçaklar da dahil olmak üzere tüm uçaklar, Spil Dağı’nın üzerinden geçer.

Hatta geçen yıl, Solotürk Yıldızları, F16 ile Spil Dağı’nın üzerinden defalarca geçerek gösteri uçuşu gerçekleştirmişti. Eğer bir manyetik alan söz konusu olsaydı, F16’lar da uçuş güvenliğini ön planda tutar ve bu dağın üzerinden uçmazdı öyle değil mi?

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