Manisa Valiliği’nden 'Volkswagen Dolandırıcısı' Uyarısı

Manisa Valiliği, Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nün adının da kullanıldığı bir dolandırıcılığa karşı vatandaşları uyardı. Dolandırıcıların bazı kişilere Volkswagen fabrikasında iş vadettikleri ortaya çıktı.

Dolandırıcılık vakaları ülkemizde sık sık gündeme geliyor. Son günlerde Manisa’da yaşanan olaylar neticesinde Manisa Valiliği, bir açıklama yayınlayarak vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı. Açıklamada, "Volkswagen fabrikasında işe yerleştirme adı altında vaatlerde bulunarak dolandırıcılık yapıldığı, bu nedenle Manisa Valiliği, Manisa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü adı kullanılarak yapılan talep ve vaatlere itibar edilmemesi, böyle bir durumla karşılaşılması hâlinde ivedilikle valilik, emniyet ve jandarmaya bildirilmesi kamuoyunun dikkatine önemle duyurulur" ifadeleri yer aldı.

Yapılan açıklamada dolandırıcıların kullandığı yöntemler hakkında bilgi verilmedi. Yine de dolandırıcılığın muhtemelen iş imkânı sağlanması için bir miktar 'aracılık ücreti alınması' üzerine kurulu olduğunu varsaymak mümkün.

Volkswagen fabrikası nereye kurulacak?

Türkiye, Volkswagen’in yeni otomobil fabrikası için güçlü adaylar arasında yer alıyor. Öyle ki Alman menşeli firma Manisa’da yaklaşık 1 milyar TL sermayeye sahip Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketini kurmuştu.

Yine de fabrikanın nereye kurulacağı konusundaki tartışmalar sona ermiş değil. Volkswagen, bu konuda daha önce hem kafa karıştıran hem de yüreklere su serpen açıklamalar yaptığı için durum hâlâ karmaşık. Konu hakkındaki tüm detayları anbean izleyerek sizlerle paylaşıyor olacağız. Kaçırmamak için takipte kalın.