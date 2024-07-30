Mark Zuckerberg, Kapalı Ekosistemlere Küfretti

Facebook kurucusu ve Meta patronu Mark Zuckerberg, kapalı platformlara tepkisini ortaya koydu.

Mark Zuckerberg, Facebook'un kurucusu olarak dikkatleri üzerine çekse de uzun zamandır Meta'nın da başında yer alıyor. Son zamanlarda daha doğal ve filtresiz şekilde gördüğümüz Zuckerberg, NVIDIA CEO'su Jensen Huang ile bir söyleşi gerçekleştirdi.

İlk aşamada sohbet oldukça standart ilerledi ve iki CEO da birbirlerini yapay zekâ alanındaki çalışmalarından dolayı tebrik etti. Zuckerberg bu esnada fırsattan istifade edip Meta AI Studio hakkında açıklamalar da yaptı. Sonrasında da tekrar konuşmanın normal seyrine döndüler. İş Apple'a geldiğinde ise Zuckerberg tepkisini ortaya koydu.

Kapalı sistemlere küfretti

Zuckerberg, Apple gibi kapalı ekosistemler hakkında konuşurken sinirlerine hakim olmakta ise zorlandı. Meta'nın yıllardır Apple ile olan anlaşmazlıkları biliniyor olsa da Zuckerberg'in doğrudan yaptığı çıkış dikkat çekti. Zurckerberg, kendisine "Hayır" denildiğinde "lanet olsun şuna" dediğini ifade etti. Buradaki lanet olsun ise biraz televizyon çevirisi diyelim.

Meta CEO'su, "Yani, bu biraz bencilce ama biliyorsunuz, bu şirketi kurduktan sonra önümüzdeki 10 veya 15 yıl boyunca yapacağım şeylerden biri şu: Sadece üzerine sosyal deneyimleri kuracağımız temel teknolojileri inşa edebildiğimizden emin olmak. Çünkü inşa etmeye çalıştığım çok fazla şey oldu ve sonra bana "Hayır bunu platform sağlayıcı nedeniyle gerçekten inşa edemezsin" denildiğinde ben de "lanet olsun şuna" diyorum." ifadesini kullandı.