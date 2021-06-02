WhatsApp, F8 Refresh adlı geliştirici konferansında iş yerlerine kolaylık sağlayacak yeni özelliklerini duyurdu. Özellikler, genel olarak alıcı ile satıcı arasındaki iletişimi daha verimli hale getirmeyi ve satıcıların alıcılara daha kolay ulaşmasını hedefliyor.

Geçtiğimiz günlerde WhatsApp’ın uzun zamandır tartışma konusu olarak varlığını sürdüren gizlilik sözleşmesi konusunda şirketin geri adım attığını sizlerle paylaşmıştık. Bu sözleşmeyi reddeden kullanıcıların da uygulamanın herhangi bir özelliğinden mahrum kalmayacağını bu açıklamayla birlikte öğrenmiştik.

WhatsApp, sözleşme noktasında geri adım atmış olsa bile iş yerleri ile aranızda geçen sohbetlerde, deneyiminize göre ürün önerileri sunulması veya kişiselleştirilmiş bildirimler alabilmeniz için bu iznin gerekli olduğuna vurgu yapmıştı. Bununla birlikte işletmeler için WhatsApp’a (WhatsApp Business) yatırımlar yaptığını gördüğümüz şirket, uygulama programlama arayüzüne (API) getirdiği yenilikleri paylaştı.

İş yerlerinden geri dönüş almak günler sürerken bu süre artık dakikalara düşüyor:

F8 Refresh geliştirici konferansında yeni özellikleri ve geliştirmeleri gösteren WhatsApp’ın verdiği bilgilere göre bu geliştirmeler, orta ve büyük ölçekli iş yerlerinin, müşterileriyle WhatsApp üzerinden gerçekleştirdiği konuşmaların verimliliğinini artırmasını hedefliyor.

Önceleri, firmalar müşterilerine sınırlı bir zaman aralığında bildirim gönderme imkanına sahipken artık daha geniş mesaj yelpazesine sahip olacak ve farklı konularda müşterilerini bilgilendirebilecekler. Bu bildirim yelpazesinin içinde stok durumu ya da siparişler hakkında bilgi alabilmek gibi seçenekler bulunacak.

Bunun yanında birçok e-ticaret uygulamasında bulunan hazır cevaplar özelliği de eklenecek. Bu bağlamda en fazla 10 hazır cevap kullanıcılara sunulabilecek ve kullanıcılar yazma derdinden kurtulmuş olacak. Bu mesajlara verilecek olan cevaplar ise işletmeler tarafından WhatsApp Business API hesapları üzerinden ayarlanabilecek.

Başta bahsettiğimiz gizlilik sözleşmesi yüzünden birçok ülkede yaptırımlarla karşı karşıya kalmış olan WhatsApp’ın işletme odaklı WhatsApp Business özelliği, iş yerleri tarafından oldukça seviliyor. Bakalım WhatsApp, sözleşme yüzünden aldığı büyük yaraları kapatırken bu yeniliklerin de faydasını görecek mi.