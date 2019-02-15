Marketlerin Poşetlerden Aldığı Kâr Payı Kaldırılacak mı?

Marketlerin daha önce ücretsiz olarak verdikleri plastik poşetleri yeni uygulamayla beraber satarak kazanç elde etmeleri eleştiriliyor. Eleştirenler arasında PAGEV Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu da var.

Plastik poşetler artık ücretli hale geldi. Buna göre artık plastik poşetler, 25 kuruşun altında olmamak kaydıyla, ücretli olarak satılacak. Ayrıca poşetler promosyon malzemesi yapılmayacak. Bununla beraber mevzuatın henüz açıklığa kavuşturulmamış kısımları da var.

Ankara’da bir araya gelen plastik sanayicileri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri konuyu görüştü. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, ücretli poşet uygulamasını da içeren mevzuatta usul ve esas düzenlemeleri yapılacağını söyledi.

PAGEV Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu ise “Plastik poşetten alınan 25 kuruşun 10 kuruşunu marketlerin almasını doğru bulmadığımızı en başından beri söylüyoruz. Daha önce ücretsiz verdikleri poşetten şimdi poşet başına 10 kuruş kazanmaları haksız bir kazançtır. Çevre için yapılan bir uygulamadan elde edilen gelirin yine çevre için harcanması doğrudur.

Plastik sanayicileri olarak bir kez daha altını çizmek istiyoruz ki biz bilinçli tüketimden yanayız ve marketlerin bu uygulamada poşetten aldıkları payın tamamen kaldırılmasını istiyoruz. Bakanlığımız da buna sıcak bakıyor ve görüşmeler sürüyor” şeklinde açıklamalar yaptı.