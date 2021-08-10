Perseverance, Dünya'ya Getireceği Numuneyi Kaybetti

Bir süredir Mars'ı keşif görevini sürdüren Perseverance isimli uzay aracı, Mars'tan Dünya'ya getirmek üzere topladığı ilk numuneyi kaybetti. NASA yetkilileri, neden böyle bir şey olduğunu tam olarak anlayabilmiş değiller. Ancak sorunun 2 nedenden kaynaklı olduğu düşünülüyor.

NASA'nın bir süredir Mars'ı keşfetmek için çalışan uzay aracı Perseverance, şu günlerde pek de iyi bir süreçten geçmiyor. Geçtiğimiz günlerde Mars'tan Dünya'ya getireceği ilk kaya numunelerini toplama görevi sırasında başarısız olan uzay aracı, bu kez de topladığı numuneyi kaybetti.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından yapılan açıklamalarda, Perseverance'ın yaşadığı sorunun nedeninin bilinmediği ifade edildi. Aracın dünyada yapılan testlerinde böyle bir sorun yaşanmadığını bildiren yetkililer, sürecin tamamen otonom olduğunu bu yüzden de net bir şey söyleyemediklerini belirttiler. Ancak NASA'nın şüphelendiği bazı sorunlar yok değil.

Numune tüpünde hacim ölçümü yapılamadı

NASA yöneticilerinden Jessica Samuels, Perseverance'ın otonom olarak gerçekleştirdiği numune toplama sürecinin nasıl işlediğini anlattı. Numuneyi tüpe bırakan uzay aracının yaptığı ilk işlemin bu numunenin hacmini ölçmek olduğunu ifade eden Samuels, Perseverance'ın herhangi bir dirençle karşılaşmadığını açıkladı.

Başka bir NASA yöneticisi olan Jennifer Trosper tarafından yapılan açıklamalarda ise yaşanan sorunun kaynağı olarak 2 neden gösterildi. Bunlardan bir tanesinin donanımla ilgili bir arıza olabileceğini söyleyen Trosper, bunun düşük bir ihtimal olduğunu beyan etti. Trosper'e göre Perseverance, numune toplama sırasında beklenen tepkiyi vermemiş ve bu yüzden de numune toplama sürecinde sorun yaşanmış olabilir.