Ingenuity Mars'tan Yeni Fotoğraflar Yolladı

NASA'nın Mars araştırmalarının en önemli parçalarından biri olan kaşif helikopter Ingenuity, gerçekleştirdiği onuncu uçuşunda etkileyici görüntüler yakaladı. Elde edilen görüntüler birleştirilerek iniş bölgesi olan Jezero kraterinin üç boyutlu görüntüsü oluşturuldu.

NASA'nın geçtiğimiz Şubat ayında Mars'a iniş yapan kaşifi Perseverance ile beraber kızıl gezegene giden minik helikopter Ingenuity, geçtiğimiz günlerde en önemli uçuşlarından birini gerçekleştirdi. Rekor yüksekliğe çıkan minik helikopter, Mars koşullarında uzun sayılabilecek bir uçuşun ardından önemli görüntüler gönderdi.

Perseverance'ın iniş bölgesi olan Jezero kraterinin 12 metrelik irtifadan fotoğraflarını çeken Ingenuity'nin gönderdiği görüntüler, bilim insanlarına Mars yüzeyine ve yapısına ilişkin yeni bilgiler sunacak.

3 dakikadan az süren uçuşta 10 fotoğraf çekildi:

Ingenuity'nin uçuşları genellikle oldukça kısa sürelerde gerçekleşiyor. Ancak tabii ki bu süreler Mars koşulları değerlendirildiğinde oldukça iyi durumda. Gerçekleştirilen onuncu uçuş ise 3 dakikadan daha kısa sürdü. Ingenuity bu süre zarfında yaklaşık 95 metre yol aldı ve 12 metre yüksekliğe ulaştı. Bu yükseklik, şimdiye kadar ulaşılan en yüksek irtifa.

Renkli kamerasını kullanarak 10 fotoğraf çeken Ingenuity'nin yolladığı görüntüler arasından ikisi seçilerek birleştirildi ve ortaya bölgenin üç boyutlu görüntüsü çıktı.

Elde edilen görüntüde Jezero kraterinde bulunan ve 'Raised Ridges' adı verilen yükseltiler göze çarpıyor. Bu yapıların rüzgarın etkisiyle mi yoksa geçmiş çağlarda bölgede var olduğu tahmin edilen suyun etkisiyle mi oluştuğu henüz bilinmiyor. Ekip, yürütülecek çalışmalar sonrasında bu konuda net bilgiler elde etmeyi umut ediyor.

Bu tür görüntüler, Perseverance ile Ingenuity'nin birlikte çalışmasının önemini de ortaya koyuyor. Ingenuity'nin elde ettiği görüntüler değerlendirilerek, Perseverance'in örnek toplamak için gitmesi gereken bölgeler de daha rahat belirleniyor.

Söz konusu uçuşun ardından Ingenuity bir uçuş daha gerçekleştirdi. 5 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen uçuşta yaklaşık 380 metre boyunca yol aldı.