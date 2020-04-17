Mars’ta Yaşam İçin İpucu Olabilecek Bir Bakteri Keşfedildi

Bilim insanları, okyanusun altında yer alan kayaların içinde yeni bakteri türleri keşfetti. Yeni keşiften hareketle bulunan mikroskobik canlıların Dünya üzerinde bu şekilde gelişebildiği göz önüne alınarak Mars’ta da bu tarz yaşam formlarının oluşabileceği açıklandı.

Bilim insanları, çok tartışılan ve yıllardır birçok araştırmaya konu olan Mars’ta yaşamın olup olmadığı konusunu farklı şekilde ele alabilmeyi sağlayacak yeni bir keşif yaptı. Pasifik Okyanusu’nun derinliklerinde bir süredir yürütülen çalışmalar sonucunda tabanda bulunan kayaların üzerindeki ince çatlaklarda daha önce keşfedilmemiş bir bakteri türü ortaya çıktı.

Uzun araştırmalar sonucunda keşfi yapan ekip, çatlaklardaki bakteri çeşitliliğinin en az insan bağırsaklarındaki kazar zengin ve fazla sayıda olduğunu aktardı. Tokyo Üniversitesi’nden Doçent Yohey Suzuki, “Artık Mars’ta yaşam bulunabileceğine çok daha fazla inanıyorum” sözleriyle konunun bilim camiasındaki önemini vurgulamış oldu.

Kayalar nasıl oluştu?

Araştırmacıların açıkladığı yeni çalışmanın ardından okyanusların altında yer alan kayaların ne şekilde oluştuğu da merak konusu oldu. Su altı volkanlarının 1.200 dereceye ulaşınca yaptığı patlamayla saçılan lavlar, suda soğuyunca ortaya kayaları çıkarıyor. Milyonlarca yıl boyunca kayalarda oluşan yarıklar kil ile dolmaya başlıyor, bakteriler de bu kilin içerisine yerleşerek çoğalıp bakteri kolonilerini oluşturuyor.

Araştırmanın 2010 yılının sonundan itibaren Güney Pasifik sularından toplanan numunelerle gerçekleştirildiğini de ekleyelim. Keşif ekibi; Tahiti ve Yeni Zelanda arasında belirlenen 3 farklı noktadan örnekler toplayarak incelemeye aldı. Toplanan bu kil örneklerindeki bakterilerin sahip olduğu DNA’lar ayrıntılı olarak incelendi. Araştırmacılar, numunelerin alındığı üç konumun her birine özgü çeşitli bakteri türleri buldu. Bilim insanları, kaya örneklerinin yaşlarının, farklı türlerin çoğalmasını yönlendirmede rol oynadığını öne sürdü.

Tüm bunlara ek olarak araştırmayı sürdüren uzmanlara göre Mars, sert bir yüzeye sahip olmasına rağmen yaşam formlarına ev sahipliği yapacak en muhtemel yerlerden bir tanesi. Yıllardır süren Mars’ta yaşam olup olmadığı tartışmalarının yeni bulgularla ne şekilde devam edeceğini gelecek yeni haberlerle takip edeceğiz.