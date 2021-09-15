Müzik ve ses denildiğinde akla gelen ilk isimlerden olan Marshall, AirPods 3’ün yokluğunu fırsat bilerek yeni kablosuz kulaklıklarını tanıttı. Kulaklıkların AirPods serisindeki kulaklıklara benzemesi ise dikkat çekti.

Apple’ın uzun zamandır merakla beklenen etkinliği nihayet yapıldı ve iPhone 13 ailesinden yeni Apple Watch’a kadar pek çok ürün tanıtıldı. Fakat belki de en çok beklenen ürünlerden birisi olan AirPods 3 tanıtılmadı.

Bu durumu fırsata çevirmek isteyen Marshall ise ilk bakışta Marshall temalı AirPods ve AirPods Pro gibi görünen kulaklıklarını tanıttı. Müzik konusunda iddialı ürünleri ile tanınan Marshall’ın kulaklıklarının yüksek performanslı olacağını tahmin etmek pek de güç değil.

Kutusu deri kaplı AirPods:

Marshall tanıttığı iki tam kablosuz (TWS) kulaklığından ilki olan Minor III, görünüş olarak AirPods 2’yi andırıyor. Marshall tarafından yapılan açıklamada Minor III’ün “geliştirilmiş bass, akıcı midler ve temiz tizlere” sahip olduğu söyleniyor.

Her bir kulaklık 5 saate kadar kullanım süresi sunuyor ve kutuyla birlikte bu süre toplam 25 saate kadar çıkabiliyor. USB Tip-C ile şarj olan kulaklık aynı zamanda kablosuz şarjı da destekliyor. Dokunmatik kontrole sahip olan kulaklıkların ayrıca IPX4 suya karşı dayanıklılık sertifikası da bulunuyor.

Daha üst seviye ses isteyenler için:

Minor III’den daha yüksek performansa sahip olduğu söylenen Motif ANC, isminden de belli olduğu üzere ANC yani aktif gürültü engelleme teknolojisine sahip bir kulaklık. Bu kulaklıkta tıpkı Minor III gibi Apple’ın sevilen kulaklığı AirPods Pro’yLA ortak yönlere sahip. Kulaklıkta aktif gürültü engellemeye ek olarak ayarlanabilir ekolayzır da bulunuyor ve bu iki özellikte telefona kurulacak bir uygulama sayesinde kontrol edilebiliyor.

Motif ANC’nin her bir kulaklığı 4.5 saate kadar kullanım süresi sunuyor ve bu süre kutunun şarjıyla birlikte toplamda 20 saate kadar çıkabiliyor. Tipkı Minor III’teki gibi bu kulaklıkta da USB Tip-C ve kablosuz şarj desteği mevcut. Kulaklıkta aynı zamanda IPX 5 suya karşı dayanıklılık sertifikası bulunuyor.

Marshall Minor III şu anda 129 dolar (1088 TL + vergiler) fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda. Motif ANC ise 199 dolar (1.678 TL + vergiler) fiyatıyla ön siparişe açılmış durumda. Ön sipariş veren kullanıcılar 30 Eylül’den itibaren kulaklıklarına sahip olabilecek.