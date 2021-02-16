Mart Ayında Kafe ve Restoranlar Açılacak İddiası

Covid 19 pandemisinden kaynaklı Aralık ayından beri uygulanan sokağa çıkma yasakları, kafe ve restoranların kapalı olması nedeniyle birçok esnaf isyan bayrağı çekme noktasına gelmişti.

Ankara kulislerinde büyük bir iddia dolaşıyor, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu, zorda kalan kafe ve restoran sahipleri için bir dizi yeni karar alıyor. Özellikle son dönemde birçok esnaf iş yerini kapatmak zorunda kaldığını belirtmiş, sosyal medya üzerinden mart ayında açıyoruz hashtag'i başlatmıştı.

Artan mutasyonlu virüs vaka sayılarının ardından yeni kararlar alınacağını açıklayan Sağlık Bakanlığı'nın, zorda kalan esnaf içinde bir planlama yapması ön görülüyor.

Vakaların yeyrine göre mart ayı kararları alınabilir

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre bulaşın azaltılması için kafe, restoran ve lokantaların kapalı bölümlerinin yüzde 30 kapasite ile açılması ve oturum süresinin 45 dakikayla sınırlandırılmasını önerenler oldu. Mekanların açık alanlarının yüzde 50 kapasiteyle kullanılması gerekliliği belirtildi.

Bu aşamada YÖK içinde çeşitli kararlar alınabileceği konuşuluyor. Bulaş oranı ve vaka seyirlerine göre ortaöğretim için Mart ayında yüz yüze eğitimin başlayabileceği, ancak üniversiteler için aynı kararın alınamayacağı konuşuluyor. Üniversite öğrencileri arasında etkileşim oranının daha yüksek olmasından kaynaklı uzaktan eğitimin 1 Ağustos 2021 tarihine kadar sürmesi bekleniyor.

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