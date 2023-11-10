Deadpool 3 Dahil Birçok Marvel Filmi Ertelendi: İşte Yeni Vizyon Tarihleri

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Disney, Hollywood'daki oyuncu grevinin ertelenmesinin ardından takviminde güncelleme yaptı. Değişikliklerle birlikte dört Marvel filminin vizyon tarihi değişti ve 2024'te sadece tek bir MCU filmi kaldı.

Hollywood’da kötü iş şartları, düşük maaşlar ve yapay zekâ endişeleriyle devam eden grevler, geçtiğimiz gün resmen sona erdi. Yazarların ardından oyuncular da stüdyolarla anlaşmaya vararak grevi bitirdi.
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Her iki grev de uzun bir süre çok beklenen film ve dizilerin prodüksiyonunun aksamasına neden olmuştu. Marvel yapımları da bu durumdan etkilenenler arasındaydı. Grevlerin tamamen sonlanmasının ardından Marvel filmleriyle ilgili Disney’den açıklama geldi. Şirket, film takviminde değişikliklere gitti.

Deadpool 3, 26 Temmuz 2024’e ertelendi

Grevlerin bitişiyle prodüksiyonuna devam edilecek filmlerden biri olan Deadpool 3, karardan etkilenen filmler arasındaydı. Hugh Jackman’ı tekrar Wolverine olarak görmemizi sağlayacak filmin vizyon tarihi, 3 Mayıs 2024’ten 26 Temmuz 2024’e çekildi. Yapımın çekimlerinin önümüzdeki haftalarda başlayacağı aktarıldı.
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Ertelenen diğer Marvel filmleri

Film Eski vizyon tarihi Yeni vizyon tarihi
Captain America: Brave New World 26 Temmuz 2024 14 Şubat 2025
Blade 14 Şubat 2025 7 Kasım 2025
Thunderbolts 20 Aralık 2024 25 Temmuz 2025 

2024, Marvel’ın en sessiz yıllarından biri olacak

Yukarıdan da görebildiğiniz gibi yeni Captain America da dahil birçok Marvel filminin çıkış tarihi güncellendi. Disney’in yeni takvimi, Deadpool dışındaki 2024 tarihli yapımları da 2025’e itiyor ve önümüzdeki yıl sadece bir Marvel filmi göreceğimizi ortaya koyuyor. Bu da şirketin sinema tarafında en sessiz yıllarından biri olacağı anlamına geliyor.

Disney, Marvel dışında Mufasa: The Lion King filmini de 5 Temmuz 2024’ten 20 Aralık 2024’e erteledi. Öte yandan bir başka dev şirket Sony ise geçtiğimiz günlerde üçüncü Venom filmini 12 Temmuz 2024’ten 8 Kasım 2024’e itmişti.
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