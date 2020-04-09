Daredevil, Kasım Ayında Marvel Sinematik Evreni’ne Geliyor

Marvel, kasım ayından itibaren Daredevil’e Marvel filmlerinde yer vermeyi planlıyor. Ortaya çıkan yeni bir iddiaya göre Matt Murdock’u, ilk kez yeni Spider-Man filminde görececeğiz.

Daredevil, çizgi romanlarının ardından Netflix’te 3 sezon yayın hayatına devam eden bir diziye dönüşmüştü. 2018 sonunda Netflix'in Daredevil’in yeni bölümlerin artık çekilmeyeceğini duyurması ise Daredevil hayranlarını hayal kırıklığına uğratmıştı.

Netflix ile Marvel arasında yayın hakları anlaşması, Daredevil’in Marvel filmlerinde görünmesini engellemişti. Marvel Sinematik Evreni’nin yöneticilerinden Jeremy Conrad, bugün Twitter’dan yaptığı bir açıklama ile 2 yıllık bekleyişin ardından kasım ayında Daredevil’in Marvel Sinematik Evreni’ne geleceği açıkladı.

Daredevil’in Marvel filmlerinde görüleceği haberleri ile beraber Matt Murdock’u göreceğimiz ilk Marvel filmi hakkında söylentiler de başladı. Ortaya çıkan bir iddiaya göre Matt Murdock, ilk kez Spider-Man 3 filminde yer alacak.

Spider-Man 3’te Matt Murdock’ı göreceğiz ama filmde Murdock’u, Daredevil kostümü ile izleyemeyeceğiz. İddialar Murdock’ın Peter Parker’ın avukatı olarak yeni Spider-Man filminde yer alacağı yönünde.