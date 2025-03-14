Marvel Rivals'a eklenen yeni President Loki kostümü nedeniyle birçok yayıncının OBS'i çökmeye başladı.

Marvel Rivals’ın yeni güncellemesi, birçok karaktere yapılan dengelemeler, hata düzeltmeleri ve yepyeni kostümlerle birlikte geldi ancak güncellemeyle birlikte eklenen President Loki kostümü yayıncılar için tam anlamıyla kâbus oldu.

President Loki kostümü OBS'leri çökertiyor

Oyunun popülerliği her geçen gün artarken Shroud, Ninja ve TimTheTatman gibi ünlü isimler de oyunu yayınlarında oynamaya devam ediyor. Bugün fark edilen yeni bir hata ise gerçekten duyduğunuzda şaşıracağınız cinsten.

Shroud, Marvel Rivals oynadığı yayını esnasında President Loki kostümünün MVP animasyonunu etkinleştirdiğinde bir anda OBS bağlantısı kesildi ve yayını çöktü.

Shroud'un olay anındaki görüntüsü:

Shroud ilk başta bunun tesadüf olabileceğini düşünse de kostüm her ekrana geldiğinde aynı sorunun yaşandığını gördü. Ardından başka yayıncıların da bu durumu yaşamasıyla birlikte bunun kronik bir sorun olduğu fark edildi.

Şimdilik Marvel Rivals tarafından bir düzeltme gelmiş değil ancak eğer yayın yapıyorsanız şimdilik President Loki kostümünden uzak durmanızda fayda var.