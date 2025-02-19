NetEase Games, Marvel Rivals için çalışan Seattle ekibinden bazı çalışanları işten çıkardı. Şirket, kararın organizasyonel nedenlere bağlı olduğunu açıkladı.

NetEase Games, Marvel Rivals için çalışan Seattle tasarım ekibinden bazı çalışanları işten çıkardığını duyurdu. Şirket, bu kararın organizasyonel düzenlemeler ve geliştirme sürecinin verimliliğini artırmak amacıyla alındığını açıkladı.

NetEase Games, Marvel Rivals ekibinde işten çıkarmalar yaptı. İşten çıkarılanlar arasında oyunun yönetmenlerinden Thaddeus Sasser da bulunuyor.

Marvel Rivals ekibinde beklenmedik işten çıkarmalar

Sasser, LinkedIn’de yaptığı paylaşımda ekibinin başarılı bir proje ortaya koyduğunu ancak işten çıkarıldıklarını belirtti. Aynı zamanda eski ekip arkadaşlarından Garry McGee gibi isimlerin yeni iş bulmalarına yardımcı olacağını ifade etti. Yapılan bu işten çıkarmalar oyunun piyasaya çıkışından bu yana gösterdiği performans göz önünde bulundurulduğunda sürpriz olarak değerlendiriliyor.

6 Aralık 2024’te Steam’de yayınlanan oyun, platformda en çok oynanan yapımlar arasında yer aldı. NetEase, oyunun ana geliştirme ekibinin Çin’de olduğunu ve oyuna yeni süper kahraman karakterleri, haritalar ve içerikler eklemeye devam edeceklerini açıkladı. NetEase, son dönemde Batı’daki stüdyolarında da benzer işten çıkarmalar gerçekleştirdi.

Şirket, 2023 yılı boyunca yeni kurulan Worlds Untold stüdyosuna yaptığı yatırımı durdurdu, Jar of Sparks stüdyosunu kapattı ve Visions of Mana geliştiricisi Ouka Studios’ta büyük çaplı işten çıkarmalar yaptı. Yaşanan bu gelişmeler NetEase’in oyun geliştirme sürecinde ağırlığı giderek daha fazla Çin merkezli ekiplerine verdiğini gösteriyor.