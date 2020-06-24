Marvel’s Avengers Oyunundan Yeni Fragman Geldi

Avengers ekibinin neden dağıldığını ve onlar dağıldıktan sonra ne olduğunu gördüğümüz yeni bir Marvel’s Avengers tanıtım fragmanı yayınlandı. Fragmanda Hulk’ın düşmanlarından birini de ilk kez görmüş olduk.

Square Enix ve Crystal Dynamics tarafından geliştirilen Marvel’s Avengers oyunu daha şimdiden pek çok kişinin takip listesinde yer alıyor. Bilgisayarlara, konsollara ve Google Stadia’ya gelecek olan oyun için yeni bir fragman yayınlandı.

Yapımda anlatılacak hikâyeyi genel hatlarıyla öğrendiğimiz fragmanda, oyunun baş kötüsü MODOK’u ilk defa görüyoruz. Yapımda olacağını bildiğimiz Hulk’ın düşmanlarından Abonmination’a ek olarak bir başka Hulk kötüsü daha karşımıza çıkıyor.

Avengers ekibi olmayan bir dünya:

Yapımda ana karakterlerden birinin Pakistan asıllı Müslüman süper kahraman Kamala Khan olduğunu biliyoruz. Çizgi romanlarda okurların beğenisini kazanan karakter, yeni oyunda da ekibin yeniden toplanmasına önayak olacak.

Yeniden toplanması diyoruz zira bu dünyada bizim kahraman ekibimiz yok. Avengers ekibi, bir süre önce dağılmış ve AIM adlı örgüt, dünyayı çoktan kendi yönetimine almış durumda. Kahramanlarımızsa insanların gözünde birer suçlu olarak gözüküyor.

Hikâyeyi bir karakter, Kamala Khan’ı AIM’e ikna etmek için anlatırken dinliyoruz. Daha sonra gördüğümüz üzere bu karakter, Leader (Lider) adıyla bilinen bir Hulk kötüsü. Genelde daha yeşil olan bu Hulk düşmanı, gerçek adı Samuel Sterns olan ve Gama radyasyonu nedeniyle zekâsı almış yürümüş bir kötüdür. Videoda AIM’in kendisini 'tedavi' etmiş olabileceğini görüyoruz.

Fragmanda gördüğümüz kadarıyla ekip bir araya gelme meraklısı değil. Bruce Banner ile Tony Stark oldukça ters düşüyor, hatta aralarında ufak bir dövüş bile gerçekleşiyor. Oyunun resmi hikâyesine göre A-Day adı verilen bir günde, Avengers ekibi yeni karargâhını Captain America, Iron Man, Hulk, Black Widow ve Thor’dan oluşan bir grupla tanıtırken bir patlama gerçekleşiyor.

Bu olaydan sonra halkın gözünde suçlu konumuna gelen ekip kendini feshetme kararı alıyor. Beş yıl sonrasındaysa dünya bir kez daha kahramanlara ihtiyaç duyuyor. Bir gecikme olmazsa yeni Marvel’s Avengers oyunu 3 Eylül’de bilgisayar, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X ve Google Stadia’da yayınlanacak. O zamana kadar fragmanlarla yetinmemiz gerekecek.

İşte yayınlanan yeni Marvel’s Avengers fragmanı: