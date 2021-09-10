Joe Biden'dan Çok Tartışılacak Aşı Zorunluluğu Kararı

Beyaz Saray'da bir basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Joe Biden, ABD'deki özel sektör çalışanlarına aşı ya da haftalık PCR testi zorunluluğu getirdi. Biden, 80 milyon kişiyi ilgilendiren kararı açıklarken çok sert cümleler kurdu.

Aşı karşıtlığının tavan yaptığı ABD, ülke genelinde protesto olaylarının yaşanmasına yol açabilecek bir karar alındığını duyurdu. Devlet Başkanı Joe Biden tarafından yapılan açıklamalarda, hükümetin sabrının tükendiği ve aşı ya da PCR testi zorunluluğu getirildiği ifade edildi. Buna göre ülke genelinde özel sektörde çalışan 80 milyon civarı kişi, ya aşı olacak ya da haftalık PCR testi verecek.

Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında oldukça sert konuşan Joe Biden, aşı olmayanlara "Daha neyi bekliyorsunuz?" diye seslendi. Üstelik karar yalnızca aşı ya da PCR tercihinden ibaret olmayacak. Ülke genelinde maske kullanmayı reddeden kişiler, mevcut uygulamanın iki katı ceza alacak. Biden, "Eğer maskeyi reddediyorsanız ceza ödemeye razı olun." dedi.

Nüfusun yalnızca yüzde 64'ü tam aşılı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından açıklanan veriler, ABD'deki aşılamanın hiç de iyi gitmediğini gözler önüne seriyor. Zira ABD nüfusunun yalnızca yüzde 64'ü, en az 2 doz aşı olmuş durumda. Birinci doz aşı yaptıran kişilerin nüfusa oranı ise yüzde 75. 650 binden fazla kişinin COVID-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede bu oranlar, salgının kolay kolay sona ermeyeceğini düşündürüyor.

Joe Biden tarafından yapılan açıklamalar, ABD basınının gündemine oturdu. Basın toplantısına ilişkin açıklamalarda bulunan BBC Muhabiri Anthony Zurcher, Başkan Biden'ın yaptığı açıklamayı şöyle değerlendirdi; "Amerikalıların tatlı dille aşı olmaya çağrıldığı dönem sona erdi, sıra hükümetin koyduğu zorunluluklara geldi."