Maske Takmak, Havadaki Virüs Miktarını Düşürüyor

Bilim insanlarının gerçekleştirdiği yeni bir çalışma, tıbbi maskelerin havadaki virüs sayısını azalttığını ortaya çıkardı. Maskelerin düzenli kullanılması, havadaki virüs sayısının azaltarak salgının yavaşlamasına neden olabilir.

Koronavirüs salgınını önce yavaşlatmak sonra durdurmak için birçok önlem alınıyor. Alınan genel önlemlerin yanında kişisel önlemlerde virüs salgınının durdurulmasında önemli bir rol oynayabilir. İnsanların maske takması, virüs salgınının durdurulması için önemli adımlardan biri olarak görülüyor. Yapılan yeni bir çalışma da maskelerin virüs salgınının hızını düşürmede ne kadar etkili olduğunu gösteriyor.

Uluslararası bir bilim ekibi, tıbbi maskelerin koronavirüsün yayılma hızını düşürmede ne kadar etkili olacağını anlamak için bir çalışma yaptı. Çalışmanın Nature Medicine dergisinde yayınlanan sonuçları, tıbbi maskelerin virüsün yayılmasını yavaşlattığını gösteriyor.

Maskelerin etkisinin ortaya çıkarılması için yapılan çalışmada viral enfeksiyon taşıdığından şüphelenilen 246 gönüllü yer aldı. Araştırmada, 111 gönüllü maske takarken diğerleri maske takmadı.

Maskeli ve maskesiz insanların olduğu ortamlardaki virüs partikülleri sayısı, Gesundheit II isimli, insan nefes alış verişini taklit edebilen ve havadaki numuneleri analiz edebilen bir cihazla ortaya çıkarıldı. Gesundheit II ile yapılan ölçümlerde, maske kullanımının virüs partikülleri sayısını önemli ölçüde düşürdüğü belirlendi.

Tıbbi maskelerle ilgili yapılan bu çalışmanın sonuçları maskelerin kullanımının kendimizi korumanın ötesinde salgının yavaşlatılması ve durdurulması için de önemli olduğunu gösteriyor. Araştırmayı da göz önünde bulundurarak maske takmanın zorunlu olduğu alanların dışında da insanlarla temas ederken maske takmaya özen göstermek gerekiyor.