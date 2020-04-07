Maskeler Virüslerin Yayılmasını Nasıl Engelliyor (Video)

LaVision şirketinin YouTube kanalında yayınlanan bir video, virüs salgını sırasında maske kullanmanın nasıl bir etkisi olduğunu gösteriyor. LaVision, maskenin etkisini gösteren bu videoyu hazırlamak için 150 yıllık bir fotoğraf tekniğini kullandı.

Türkiye’de koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlerin arasında birçok alanda maske kullanımının zorunlu hale gelmesi de bulunuyor. Koruyucu maskeler, insanları virüsten korumaktan öte virüsün etrafa yayılmasını engellemek için kullanılıyor.

Koronavirüsün yaygın bulaşma yollarından biri de hava. Hapşırma, öksürme ve nefes verme gibi yöntemlerle havaya karışan virüs, diğer insanlara kolaylıkla bulaşabiliyor. Maskelerin kullanımı ise virüsün bu şekilde havaya yayılmasını engelliyor.

LaVision isimli şirket, koruyucu maskelerin nasıl çalıştığını gösteren bir video hazırladı. LaVision’un YouTube kanalında yayınlanan videoda bir insanın nefes alışverişi ve öksürmesinden kaynaklanan hava akışını görselleştirmek için 150 yıllık bir fotoğraf tekniği olan Schlieren kullanılıyor.

Yayınlanan videoda maske kullanmayan bir insanla, maske kullanan bir kişinin yarattığı hava akımı görülüyor. Video, maske kullanımının virüsün yayılmasını nasıl engellediğini açık bir şekilde gösteriyor.

150 yıllık fotoğraf tekniği: Schlieren

Koruyucu maskelerin nasıl çalıştığının görüldüğü videonun hazırlanmasında Arka Plan Odaklı Schlieren yöntemi kullanıldı. Kullanılan teknikle alakalı LaVision’dan yapılan açıklamada, “Schlieren yöntemi, lazer görüntüleme yöntemlerine göre daha basit ve uygun maliyetli bir alternatiftir. Çünkü lazer gibi karmaşık bir aydınlatma cihazına ihtiyaç duyulmaz” denildi.

Schlieren fotoğraf tekniği 1864 yılında Alman fizikçi August Toepler tarafından süpersonik hareketi incelemek için icat edildi. Schlieren tekniği bugüne kadar havacılık mühendisleri tarafından nesnelerin etrafındaki hava akışını fotoğraflamak için kullanıldı.

Webtekno Instagram hesabında konuyla ilgili olarak paylaştığımız video

Koruyucu maskelerin virüslerin yayılmasını nasıl engellediğini gösteren uzun video