Masomo Dahil Dev Oyun Şirketlerinden Ortak Koronavirüs Adımı

Koronavirüs salgını ülke, kimlik ya da genetik ayrımı yapmadan tüm dünyada etkisini göstermeye devam ediyor. Dünyanın önde gelen mobil oyun şirketlerinden olan ve İZMO çatısı altından çıkan Masomo ve üst şirketi Miniclip dahil, pek çok mobil oyun devi koronavirüse karşı alınan önlemler için ortak adım attı. Oyunların global reklam alanlarında virüse karşı mücadele eden uluslararası kuruluşların reklamları verilecek.

Kısa süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı dünya çapında kullanıcılara hitap eden pek çok şirket üzerine düşeni yapıyor. Geçtiğimiz yıl mobil oyun devi Miniclip ile güçlerini birleştiren kardeş şirketimiz Masomo, sektörün diğer devleri MAG Interactive, Kwalee, Ilyon Dynamics, Popcore ve DoDreams ile birlikte ortak bir adım attı.

Dev mobil oyun şirketleri, dünyanın pek çok noktasında oyun içi reklam alanlarında artık koronavirüsle mücadele eden global dernek ve vakıfların reklamlarını verecek. Söz konusu kurumların hepsi uluslararası çapta. Türkiye’de de faaliyet gösteren Make-A-Wish Foundation (Bir Dilek Tut Vakfı), İngiltere merkezli hayır kurumu SpecialEffect, Güney Afrika merkezli BuildAid bu kurumlar arasında.

Uluslararası yardım kuruluşları, mobil oyun oynayan yüzlerce milyon kişinin ekranında yer alacak:

Minclip Baş Reklam Sorumlusu Pieter Kooyman “Dünyanın her tarafında insanlar eve kapanınca oyun şirketleri rekor kullanım oranlarına ulaştılar. Önümüzdeki birkaç ay içinde kritik sorunlarla karşılaşması beklenen bir grup yardım kuruluşu için reklam alanlarımızı ücretsiz olarak sunmaktan memnuniyet duyuyoruz” açıklamasında bulundu.

Koronavirüse karşı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan evde karantina kuralarına buradan, salgına karşı tüm bilinenler ve alınması gereken önlemlere buradan, Türkiye'deki salgının son durumu hakkındaki güncel verilere de buradan ulaşabilirsiniz.