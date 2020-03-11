Sağlık Bakanlığı, Evde Karantina Kurallarını Açıkladı

T.C. Sağlık Bakanlığı, corona virüs tespiti yapılmış bir ülkeden gelmiş kişiler için 14 günlük evde karantina kullarını duyurdu. Bu kurallara uyulması durumunda ülkemizde salgının yayılma hızının kontrol altında tutulacağı öngörülüyor.

Tüm dünyada çeşitli önlemler alınmasına sebep olan corona virüsü (Kovid-19), son olarak ülkemize de sıçradı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yaptığı basın toplantısında duyurulan bu olay, ülkemizde de yeni önlemler alınmasına neden oluyor. Bu açıklamanın ardından T.C. Sağlık Bakanlığı, resmi Twitter hesabından bir infografik paylaştı.

14 Gün Kuralı’nı açıklayan bu infografik, virüsün ülkemizde yayılmasının olabildiğine yavaşlaması için tüm halkın dikkat etmesi gereken bir kural. Yeni Koronavirüs Evde İzleme (Karantina) Kuralları ismiyle paylaşılan kurallara özellikle başka ülkelerden gelen veya hastalık şüphesi olan kişilerin dikkat etmesi gerekiyor.

Nedir Bu 14 Gün Kuralı?

Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre son 14 gün içerisinde Kovid-19 hastalığı görülen ülkelerden birinden geldiyseniz -ateş, öksürük, solunum sıkıntısı gibi belirti ve bulgularınız olmasa dahi- 14 gün boyunca evden çıkmamalısınız. Eğer evden çıkmanız gereken durumlar oluşursa da mutlaka tıbbi maske kullanmalı ve mümkün olduğunda toplu taşıma araçlarından uzak durmanız gerekiyor.

Bu süreç boyunca evdeyken dikkat etmeniz gereken kurallar ise şöyle:

Ziyaretçi kabul etmeyin.

Mümkünse ayrı bir odada kalın.

Odanızı sık sık havalandırın.

Evin ortak alanlarında kesinlikle tıbbi maske bırakmayın.

Mümkünse ayrı tuvalet ve banyo kullanın.

Ayrı tuvalet ve banyo yok ise bu alanlarda mutlaka maske takın, buraları her kullanım sonrası temizleyin.

Sık sık el hijyeni sağlayın. (Ellerinizi su ve normal sabunla yıkayın veya alkolllü el antiseptiği ile ovalayın)

Tabak, bardak, havlu gibi eşyalarınızı ayırın, ortak kullanmayın.

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı bu kurallara, corona virüsü riski olan her insanımızın uyması bekleniyor. Ülke olarak birlik olursak, hastalığın yayılma hızını önemli ölçüde yavaşlatabilir ve tedavi bulunana kadar en az hasarla kurtulabiliriz.