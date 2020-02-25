Çin’den tüm dünyaya yayılmaya devam eden Corona virüsü ya da bilimsel adıyla 2019-nCoV, son olarak İran ile Orta Doğu’ya giriş yaptı. Türkiye’de de şüpheli vaka sayısının artması üzerine salgına ilişkin endişeler tırmanıyor. Peki Corona virüsü tam olarak nedir, belirtileri neler, nasıl bulaşıyor en önemlisi de korunmak için neler yapmalıyız? Bilinen en güncel ve net cevapları sizin için derledik.

2019’un son günlerinde Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan Corona virüsü, bir salgına dönüşerek dünyanın dört bir yanına devam ediyor. Güncel açıklamalara göre Türkiye’de Corona virüsü bulaşan bir kişi bulunmuyor, ancak komşu ülkelerde durum aynı değil. Örneğin İran’da Corona virüsü salgını büyük paniğe neden olmuş durumda ve her ne kadar istemesek de Türkiye’ye de sıçrama ihtimali giderek artıyor.

İnternet ortamında Corona virüsüne dair çok sayıda yanlış bilgi, kaynağı olmayan haberler, sahte görüntüler var. Bugün bildiklerinizi bir kenarı bırakıp Corona virüsü hakkındaki güncel ve resmi kaynaklardan edindiğimiz detaylarla sizin için bir makale hazırladık. Corona virüsü tam olarak nedir, nasıl bulaşır, hangi belirtileri gösterir, tedavisi var mı ve nasıl korunabiliriz gibi temel soruları yanıtlayacağız. Tüm yanıtları dikkatle okumanızı tavsiye ederiz.

Corona virüsü hakkında listede yer alan sorular:

Corona virüsü tam olarak nedir?

Corona virüsü nasıl bulaşır?

Corona virüsü bulaştığında hangi belirtileri gösteriyor?

Corona virüsü belirtileri varsa resmi tanı nasıl koyuluyor?

Corona virüsünün tedavisi var mı?

Corona virüsünden korunmak için 5 yöntem

Corona virüsü tam olarak nedir?

Aslında salgın ile adını andığımız virüs, Corona virüs ailesinin yeni rastlanan bir üyesidir. Bu ailenin diğer virüslerine özellikle hayvanlarda rastlanır, ancak insanlara bulaşmazlar. Nitekim salgına neden olan ve yeni tanımlanan Corona virüsü ya da bilimsel isimleriyle 2019-nCoV, Covid-19 insanlara bulaşabilir.

2019-nCoV ya da Covid-19 virüsü, 2002’de çıkış noktası yine Çin olan SARS virüsü ile aynı ailede yer alır. Bir tür Corona virüsü olan SARS, salgında dünya çapında toplam 790 kişinin canını almış, 8455 kişide saptanmıştır. Bilindiği kadarıyla 2002’deki salgında Türkiye’de bir SARS vakasına da rastlanılmadı. SARS virüsünün öldürücülük oranı %9,3 idi. 2019-nCoV’de ise bu oran %3,3 seviyesinde.

Corona virüsü nasıl bulaşır?

Corona virüsü ailesinin üyeleri hayvanlardan insanlara bulaşabiliyor. Bunun için canlı virüsü taşıyan bir hayvan ile ya da hayvanın vücut salgılarıyla temasa geçmek gerekiyor. Aynı aileden SARS virüsü misk kedilerinden, MERS virüsü de develerden insanlara bulaşmıştı. 2019-nCoV içinde ilk etapta salgının kaynağı olarak yılan ve yarasa düşünülmüştü ancak son araştırmalar, asıl kaynağın pangolin (pullu karıncayiyen) olduğunu gösteriyor.

Peki ya Corona virüsü insandan insana nasıl bulaşıyor? Bunun için sağlıklı bir bireyin 2019-nCoV virüsünü taşıyan diğer insanın vücut salgıları ile doğrudan temas etmesi gerekiyor. Ancak taşıyıcı kişideki virüs sayısına ve gücüne bağlı olarak öksürme, hapşırma, el sıkışma gibi durumlarla bulaşabiliyor. Bu nedenle enfekte olmuş bir kişinin temas ettiği bir yer ya da eşya ile temas kurmak, o eşyayı el, ağız, burun ya da göz gibi hassas organlarla temas ettirmek bulaşıcılığı artırabiliyor.

Corona virüsü bulaştığında hangi belirtileri gösteriyor?

Yüksek ateş,

Şiddetli kuru ya da az miktarda mukus ile öksürük,

Göğüste sıkışma hissi,

Mide bulantısı ve kusma,

Nefes darlığı,

Yukarıdaki genel belirtiler, gözlemlenen ilk vakaların taşıdıkları genel özelliklere göre belirleniyor. Tüm belirtilerin meydana gelmesi için 14 güne varan kuluçka süreleri gerekiyor. Bu süre zarfında Corona virüsü, bulaştığı vücutta hücreleri hedef alıyor, yapılarını bozup hücreleri yıkıma uğratarak çoğalıyor ve bağışıklık sistemini alt ediyor.

Yüksek ateş, öksürük gibi belirtiler vücudun savunma sistemlerinin çalıştığı anlamına geliyor. Ancak bu savunmayı desteklemek için hastaların gözetim altında tutulmaları gerekiyor.

Corona virüsü belirtileri varsa resmi tanı nasıl koyuluyor?

Türkiye’deki pek çok sağlık kurumunda Corona virüsünü tespit etmek amacıyla uygulanan moleküler testler bulunuyor. Bu testler, yukarıdaki belirtileri taşıyan, son 14 gün içerisinde virüsün gözlemlendiği bir ülke ya da bölgede bulunan kişilere uygulanıyor ve resmi tanı koyulabiliyor.

Corona virüsünün tedavisi var mı?

Hayır, maalesef yok. Virüsün tespit edildiği hastalara da belirtileri, vücuda olan etkilerini azaltmak adına müdahale ediliyor. Ayrıca antibiyotikler ise Corona virüsüne etki etmiyor, çünkü antibiyotikle virüsleri değil bakterileri hedef alıyor. Bu nedenle belirtileri taşıyorsanız ya da şüpheli durumdaysanız antibiyotik kullanmamanız gerekiyor.

Corona virüsünden korunmak için 5 yöntem:

Enfekte olmuş kişilerle yakın temastan kaçının, Özellikle şüpheli temaslardan sonra ellerini sık sık ve doğru şekilde yıkayın, Çiftlik hayvanları ya da vahşi hayvanlar ile korumasız temasta bulunmayın, Soğuk algınlığı ve grip benzeri semptomlara sahip kişilerle 1 metreden daha yakın temas kurmayın, Et, yumurta gibi hayvansal gıdaları tüketmeden önce iyice pişirin,

Yukarıdaki korunma yöntemleri Dünya Sağlık Örgütü tarafından paylaşılan genel yöntemler. Bunun haricinde halk arasında yaygınlaşan diğer önlemlere, bakanlıklar ve sağlık örgütleri tarafından doğrulama yapılmadığı müddetçe kulak asmamakta yarar var.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Corona virüsünden korunma yolları:

Yukarıdaki bilgiler dışında sağlık ve salgın hastalık uzmanlarının yaptıkları sık bilgilendirmeler de var. Bunlardan hareketle Corona virüsünden korunmak için alınabilecek en etkili kişisel önlem bağışıklık sistemini güçlendirmek. Belki biraz klişe olacak ancak doğru beslenme, düzenli uyku ile bağışıklık sistemini güçlü tutmak mümkün.

Corona virüsü hakkında merak ettiğiniz sorular varsa yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Eğer sorularınızın geçerli bir kaynakta yanıtı görürsek bu içerik üzerinden sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.