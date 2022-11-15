Zamanında şans getirdiğine de inanılan, mavi rus kedisi hakkında daha önce duymadığınız pek çok bilgiyi sizler için bir araya derledik. Eğer sakin bir ev arkadaşı arıyorsanız ve mavi rus kedileri hakkında bilgi edinmek istiyorsanız, aslında ne kadar doğru bir seçim yaptığınızı içeriğimizi okurken anlayacaksınız.

Kedilerin daha önce görsek bile adını hiç duymadığımız cinsleri bulunuyor. Hatta bazı kedi cinslerini daha önce görmemişte olabiliriz. Günümüzde nadir olarak rastlasak bile, sahip oldukları özellikler ile oldukça önemli bir kedi cinsi olan mavi rus kedisi hakkında daha önce duymadığınız bilgileri sizler için bir araya derledik. Yaşamaya alışkın oldukları alandan, aslından nereden geldiklerine kadar tüm önemli bilgileri derledik. Eğer yeni bir minik dost edinmek istiyorsanız ve bu bir mavi rus kedisiyse, bu bilgileri okumanızda fayda var diyebiliriz.

Kediler kimi zaman en iyi arkadaşımız, kimi zaman ise sahip oldukları özellikler ile evde bize bir cehennem olabiliyorlar. Hiç beklemediğimiz zamanlarda ortaya çıkan ani hareketleri, sürekli olarak bir eşyayı devirmeleri kimi zaman kediler için “neden böyle yapıyor” düşüncelerine dalmamıza neden oluyor. Ama elbette her kedi için geçerli olan bir durum değil. Dilerseniz lafı hiç uzatmadan, mavi rus kedisi hakkında ilginç bilgiler listemize geçelim.

Mavi rus kedisi hakkında bilgiler:

Aslında Kuzey Rusya'dan geliyorlar

İlk kedi gösterilerinde yer aldılar

Az kalsın soyları tükeniyordu

Düşük alerji taşıyan yapıları

Utangaç ve sevgi dolu olmaları

Şans getirdiklerine inanılır

Düzen dışına çıkmazlar

Gerçekten sakinler mi?

Her ne kadar net olmasa bile, kökleri Kuzey Rusya’dan geliyor

Mavi rus kedileri hakkında oldukça fazla iddialar bulunuyor. Kimisi onların ev kedilerinin çiftleşmesi sonucunda ortaya çıktığını söylerken, kimisi ise bu kedilerin aslında Kuzey Rusya’dan geldiğini söylüyor. Ama elbette, bu kedi türünün Kuzey Rusya’dan çıktığına dair olan bilgiler çok daha ağır basıyor. Sahip oldukları tüy yapıları ile bu gri minik dostlarımız, aslında doğada yaşıyorlardı. Sahip oldukları tüy yapılarının kalınlığı sayesinde doğada kolaylıkla yaşayabilirken, hiç olmaması gereken şeyler oldu. Bu kediler oldukça kolay bir şekilde avlanabildiler.

Günümüzde mavi rus kedilerinin yine Kuzey Rusya’da doğada yaşayabildiği söyleniyor. Hatta, kimi bölgelerde bu kedilerden görmenizde mümkün diyebiliriz. Bu kedilerin hikayesine baktığımızda, ilk olarak 1860’lı yıllarda Avrupa’ya getirildiğini görüyoruz. Arkhangelsk’ten, gemiler ile Büyük Britanya ve Kuzey Avrupa’ya getirilen bu kediler, ilk getirildiğinde “başmelek mavisi” olarakta bilinirlerdi. Hatta diğer takma adları ise o dönemlerde Malta ve yabancı mavisiydi.

İlk kedi gösterilerinde yer aldılar

1860’lı yıllarda Avrupa’ya getirilen bu kediler, 1875’te Londra’da bulunan Crystal Palace’da gösterilen ilk kedi gösterilerinden bir tanesinde de yer aldı. Bu kedi gösterisini hazırlayan Harrison Weir, belirli kedi gruplarını şampiyonluğa itelediği için mavi rus kedisi ne yazık ki ödül alamadı. Ama bununla birlikte gösteriyi izlemeye gelen bir yazar tarafından övgü dolu yorumlar aldı. Bu yazar, mavi rus kedisini “Başmelekten gelen çok yakışıklı bir kedi” olarak nitelendirmişti.

Az kalsın soyları tükeniyordu

İkinci Dünya Savaşı döneminde, mavi rus kedisinin soyu tükenmeye oldukça yakınlaşmıştı. 1912 yılında Britanya Cat Fancy Yönetim Kurulu, ilk olarak mavi rus kedisini tanıdı. O dönemlerde bu kediler “yabancı mavi türü” veya “yabancı mavisi” olarak biliniyordu. Bu kedilerin soyu yavaş yavaş tükeniyordu ve ne yazık ki soylarını devam ettirebilecek bir kaynakta bulunmuyordu. İkinci Dünya Savaşı döneminde mavi rus kedilerinin sayıları oldukça azaldı. Ama savaş sona erdikten sonra İngiltere, İsveç, Finlandiya ve Danimarka’dan oldukça farklı fikirler ortaya çıktı. Ülkelerin yerli kedi severleri, bu kedileri farklı kedi türleriyle melezlemeye başladı. Bu da mavi rus kedisinin günümüze kadar uzanmasında en büyük etkenlerden bir tanesi oldu.

Mavi rus kedileri, Amerika Birleşik Devletleri’ne ilk olarak 1900’lü yıllarda gelmeye başladı. Amerika halkı, çok kısa bir sürede bu kedileri hızlıca yetiştirmeye başladı. Hatta o dönemlerde İngiltere ve İskandinavya’dan ciddi bir mavi rus kedisi ithal etmeyi başardılar. Gelelim günümüze. Günümüzde mavi rus kedisinin görünümü ülkelere göre değişiklik gösteriyor. İskandinavlar, mavi rus kedilerini kendi siyam kedileriyle çiftleştiriyorlar ve bunun sonucunda daha farklı bir sonuç elde ediyorlar. Britanya’da ise bu kediler Siyam kedileri ile melezleniyor.

Diğer kedilere göre alerji ihtimali daha düşüktür

Mavi rus kedisi, kedi türleri arasında en az alerji özelliklerine sahip kedilerin başında geliyor. Hatta kimilerine göre alerjisi olan ama bir kedi sahiplenmek isteyen kişiler için mavi rus kedisi oldukça iyi tercihlerden bir tanesi. Çünkü bu kediler, diğer kedilere göre çok daha tüy döküyorlar. Bununla birlikte, diğer kedilere göre oldukça düşük Fel D1 proteinine sahiptirler. Her ne kadar az olsa bile, yine de alerjik sorunları ortaya çıkarma ihtimali bulunuyor.

Utangaç oldukları kadar sevgi doludurlar

Mavi rus kedileri, aslında oldukça utangaçlardır. Bununla birlikte, her ne kadar utangaç olsalar bile sahiplerine karşı da oldukça sevgi doludurlar. Bununla birlikte sahipleri ile vakit geçirdiklerinde zaman zaman şımarmaları, sevecen davranmaları oldukça doğal. Bu kedilerin en önemli özelliklerinden bir tanesi ise, sevdikleri insanların yanında sessizce oturmaktan büyük keyif almaları. Yani eğer bir mavi rus kedisi sahibiyseniz, kedinizin size yakın bir mesafede sürekli olarak sessizce oturduğunu fark edeceksiniz. Elbette, onunla oynamak istediğinizde ise sizinle oynamaktan oldukça büyük bir keyif alacaktır.

Şans getirdiklerine inanılır

Mavi rus kedilerinin oldukça iyi birer şifacı olduklarına inanılır. Hatta, geçmişte mavi rus kedisinin dönemin Rus prensini yaklaşan ölümcül bir hastalıktan kurtardığı da efsanesi de anlatılanlar arasında. Rus kraliyetinin vazgeçilmez hayvanı olan bu kedilerin şans getirdiğine inanılıyor. Krallığı kötü ruhlardan korumak için tercih edilen bu kediler, gerçekten önemli bir yere sahip olmuştur.

Düzenin dışına çıkmaktan hiç hoşlanmazlar

Mavi rus kedileri, kendilerine belirledikleri bir düzen çerçevesinde yaşamayı seven kedilerdir. Yani, yemek yiyecekler saatten tutun, uyudukları saate kadar belirlidir. Bu kediler, hayatlarını bu şekilde yaşamaktan büyük keyif alırlar ki, yemek saatini birkaç dakika geçtiğinde bile size uyarılar vermeye başlayacaktır. Hatta eğer sıklıkla ev değiştiren, taşınan birisiyseniz kediniz bundan da hoşlanmayacaktır. Yalnızca bir kişi ile duygusal bağ kuran bu kediler, sürekli olarak devam ettirdikleri rutinlerinin dışına çıkmaktan asla hoşlanmazlar.

Sakin bir hayat yaşamak isteyenler için: Mavi rus kedisi sakin mi, hareketli mi?

Bu soruyu kısaca özetlememiz gerekirse, kesinlikle evet. Mavi rus kedileri oldukça sakin ve uysal kedilerdir. Yalnızca bir kişi ile duygusal bağ kurdukları için, zaman zaman o kişi ile oynamak isterler. Ama bunun haricinde oldukça sessiz ve sakin kedilerdir. Bu da onları daha beraber yaşanabilir kılıyor.

Sizler için mavi rus kedisi hakkında daha önce duymadığınız ilginç bilgileri bir araya derledik. Özellikle sakin olmaları, bir kişiyle bağ kurmaları, rutinlerinin dışına çıkmamaları ile oldukça dikkat çeken bu kediler, bazı dönemlerde şans kedisi olarakta tercih edilmiş. Mavi rus kedileri hakkında oldukça fazla iddia ve doğruluğu kanıtlanmamış hikaye bulunuyor. Ama sonuca geldiğimizde, bu kedilerin yıllardır oldukça sevildiğini görebiliyoruz. Sizler mavi rus kedisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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