Hala uzaylı olduklarına dair iddialar bulunsa da bizler kedi dostlarımızı çok seviyoruz. Bugün sizlere evlerimizin neşesi kediler hakkında muhtemelen daha önce bilmediğiniz 15 ilginç bilgi sunacağız.

İnsanın geçmiş tarihine baktığımızda bazı hayvanlarla yakın bağ kurduğumuz görülüyor. Bazı hayvanlar ulaşım, bazıları bekçilik derken pek çok canlı bu uzun tarihte bizim yanımızda oldu. İşte bu uzun insanlık tarihinde hep yanımızda olan canlılardan biri de kedilerdi. Çevik dostlarımız olan kediler, en iyi yoldaşlarımızdan biri.

Bugün sizlere biz insanları "daha sakar ve büyük kedi" olarak gören sevimli kedi dostlarımızla ilgili ilginç bilgiler sunacağız. Bu bilgilerle kedileri çok daha iyi tanıyabilirsiniz. Hazırsanız listemize başlayalım.

Kafa - göz oranı hesaplandığında dünya üzerindeki en büyük gözler kedilere aittir.

Kediler, diğer memelilerle kıyaslandığında kafa boyutuna oranla en büyük göze sahip canlılardır. Bir kedinin gözleri, kafa boyutlarının hemen hemen yarısını oluşturur. Bu gözler, onlara gece avlanmalarına olanak tanıyacak gece görüşü de sağlar.

Evimizde beslediğimiz kediler, kedigiller arasında miyavlayan tek türdür.

Kedigiller ailesine baktığımızda karşımıza aslanlar, kaplanlar gibi büyük yırtıcılar çıkıyor. Bu canlıların sesleri ise daha çok kükreme şeklindedir. Sadece kediler miyavlar, çünkü insanlarla daha iç içe oldukları için sesli iletişim sinyalleri de bu şekilde evrimleşmiştir. Evinizdeki kedi, sizinle konuşmak için jest ve miyavlamasını kullanır.

Kediler, doğrudan bir göz temasını tehdit edici olarak görürler.

Kediler doğrudan size baktığında çok sevimli görünüyor olsalar da aslında sevimli görünmek için bu bakışları atmazlar. Doğrudan göz teması kurduğu insan veya başka bir canlıya karşı üstünlük kurma çabası güden kediler, kendilerine doğrudan göz teması kurulduğunda genelde huzursuz ve tedirgin hissederler.

Kediler yemeklerini beğenmezse açlıktan ölmeyi tercih edebilir.

Kediler, yemek konusunda seçici bir türdür. Özellikle yavru kediler, yiyeceklerini beğenmediklerinde yememeyi tercih edebilirler. Yedikleri yemeğin tadına çok önem veren kediler, aynı öğünü sürekli yemekten de hoşlanmazlar.

Kediler, karınlarını açarak size güvendiğini gösterir.

Bir kedi sırt üstü yatıp gerilerek karnını size açıyorsa, size güveniyor demektir. Kediler için hayati organlarının büyük kısmının bulunduğu yer olan karınları, en çok savundukları bölgedir. Bu sebeple güvenmedikleri bir durumda karınlarını saklamayı tercih ederler.

Ortalama bir ev kedisinin genomu yüzde 95,6 oranında kaplanlarla aynıdır.

10,8 milyon yıl öncesine dayanan evrim ağacına baktığımızda kediler ile kaplanların birbiriyle ilişkili olduğunu görüyoruz. Evinizde beslediğiniz dostunuzun genetiğinin devasa kütle ve boyutlara ulaşan kaplanla yüzde 95,6 oranında aynı olduğunu unutmayın. Bu küçük genom farklılığı bugün kaplan ve kediyi ayıran başlıca neden.

Kediler miyoptur, uzağı görmekte zorlanırlar.

Sevimli dostlarımızın gözlerinin büyük olması pek çok alanda avantaj sağlasa da boyutu ve şeklinin bazı dezavantajları bulunur. En büyük dezavantaj ise miyop olmalarıdır. Kediler, yakını net bir biçimde görebilirken uzağı o kadar da iyi göremezler.

Kediler, dünya üzerinde tatlı tatları hissedemeyen tek memeli türüdür.

Kediler, genlerindeki bir mutasyon nedeniyle tatlı tatları alamazlar. Kedilerin dilindeki alıcılar tatlı tatları alamadığı için kedileri tatlı bir şeyler yerken pek göremeyiz. Bu durum dünya üzerindeki tüm memeliler içerisinde sadece kedilerde bulunur.

Kediler, tıpkı insanlar gibi uyuduklarında rüya görürler.

Kediler ve diğer pek çok memeli türü, uyurken benzer beyin aktivitesi gösterirler. Bu sebeple de tıpkı insanlar gibi diğer memeliler de uyurken rüya görürler. Kediler de bazen uyurken kabus görebilirler. Eğer kedinizin kabus gördüğünü fark ederseniz, nazik bir şekilde uyandırabilirsiniz.

Ortalama bir kedi, kendi uzunluğunun 6 katına kadar zıplayabilir.

Kedilerin, kendi vücutlarına göre inanılmaz güçlü kasları vardır. Bu kasları sayesinde çok hızlı refleksler gösterebilen kediler, tek bir sıçrayışta arka bacak kaslarının yardımıyla kendi uzunluklarının 6 katına kadar zıplayabilir. Bu durumu; 170 cm boya sahip olan bir insanın 10 metre yükseğe zıplamasıyla örneklendirebiliriz.

Kediler, zor koşullarda hayatta kalmak için deniz suyu içebilir.

Kediler, böbreklerinde yer alan özel bir fonksiyon sayesinde deniz suyu içebilir. Deniz suyundaki tuzu böbrekleriyle süzebilen kediler, vücutlarında herhangi bir sorun yaşamadan tuzlu suyu içebilirler. Bununla birlikte bazı uzmanlara göre vücutlarının düzenli olarak tuzlu su içmeye pek müsait olmadığı gerekçesiyle bilinçli olarak tuzlu su verilmemesi gerektiği belirtiliyor.

Kediler, havadaki kokuları tatmak için özel bir organa sahiptirler.

Kediler, ağız bölgesinde yer alan Jacobson organı sayesinde soluduğu kokuları daha iyi analiz edebilir. Vomeronasal organı olarak da bilinen bu organ, kedinin beslenme, sosyalleşme ve cinsel davranışlarıyla ilişkilidir.

Uzmanlara göre kediler, insanları daha büyük ve tüysüz kediler olarak görürler.

Uzmanlara göre kediler, insanları daha büyük ve tüysüz kediler olarak görüyor. Bu sebeple pek çok evcil kedi, sahiplerine biyolojik annelerine gösterdiği davranışları gösterebiliyor. Bazı araştırmalara baktığımızda kedilerin insanları; sık sık tökezleyip bazı nesneleri düşürmesinden dolayı "kendi türlerinin daha sakar ve büyük versiyonu" olarak gördükleri keşfedildi.

Kediler, 2 ila 3 yaşındaki bir insan çocuğunun kabiliyeti kadar öğrenme becerisine sahiptir.

Kediler, son derece zeki canlılardır. Yeni bir görevi öğrenmenin yollarını aramaya meyilli olan kediler, bu sebeple her yaşta öğrenebilirler. Kedilerin yeni bir şeye alışması için o şeyin sürekli tekrar edilmesi gerekir. Bir süre sonra alışkanlık haline gelen aktivite kediler tarafından öğrenilmiş olur.

Mavi gözlü beyaz kedilerin önemli bir yüzdesi sağır olma eğilimindedirler.

Uzmanlara göre beyaz tüylü ve mavi gözlü kedilerin yaklaşık yüzde 17 ila yüzde 22'si sağırdır. Bu durum, genelde evcil kedilerde görünür ve aynı cinsi elde etmek için insanlar tarafından gerçekleştirilen aynı aile bireyleriyle yaşanan çiftleşme durumundan kaynaklanır. Ülkemizden çıkan, beyaz tüylü ve mavi gözlü olan Van kedilerinin de bir bölümü bu gruba girdiği için sağır olma eğilimindedir.

Bugün sizlere, sevimli dostlarımız olan kedilerle ilgili ilginç bilgileri sunduk. Bu tarz içeriklerin devamını gelmesini istiyorsanız, yorumlar kısmında düşünce ve önerilerinizi yazabilirsiniz. Bu içerikle birlikte kedi, köpek ve birlikte yaşadığımız tüm hayvan dostlarımızı çok sevdiğimizi bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Kapımızın önüne koyacağımız su ve yemek kaplarıyla dışarıda hayatta kalma mücadelesi veren dostlarımızı da düşünmeyi lütfen ihmal etmeyelim.

Kaynak: 1, 2, 3