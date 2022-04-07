Rockstar ve Remedy, efsane oyun serisi Max Payne'in remake'i için ortaklaşa çalışacaklarını duyurdu. Serinin ilk iki oyununu kapsayacak remake, 'büyük bütçeli' bir oyun olacak.

Oyun tarihinin efsaneleşmiş serilerinden biri olan Max Payne, günümüz teknolojileriyle yeniden oyunseverler ile buluşmaya hazırlanıyor. Oyunun geliştiricileri Rockstar Games ve Remedy cephelerinden gelen açıklamalara göre, serinin ilk iki oyunu olan Max Payne ve Max Payne 2: The Fall of Max Payne'i kapsayacak olan remake, iki stüdyo ortaklığında geliştirilecek.

Remedy'nin Control ve Quantum Break gibi oyunlarında kullandığı Northlight motorunu kullanacak olan oyun, Rockstar Games tarafından finanse edilecek. Ayrıca gelen haberlere göre oyun bir AAA yapım büyüklüğünde olacak ve bütçesi de aynı oranda büyük olacak.

Yeni nesil konsollara ve PC'ye gelecek

Remedy CEO'su Tero Virtala'nın "Max Payne, Remedy'deki herkesin kalbinde her zaman özel bir yere sahip olmuştur ve dünya çapındaki milyonlarca hayranın da aynı şekilde hissettiğini biliyoruz. Orijinal Max Payne oyunlarının hikayesini, aksiyonunu ve atmosferini oyunculara yeni yollarla geri getirme şansı için bir kez daha Rockstar Games'teki ortaklarımızla birlikte çalışmaktan büyük heyecan duyuyoruz." sözleriyle duyurduğu remake, PC, PS5 ve Xbox Series X/S için gelecek.

Rockstar Games'in kurucusu Sam Houser ise Max Payne remake'i için "Remedy'deki eski dostlarımız orijinal Max Payne oyunlarını yeniden yapma konusunda bize geldiklerinde çok heyecanlandık. Remedy ekibinin çalışmalarının büyük hayranlarıyız ve bu remake'i oynamak için sabırsızlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Oyunun çıkış tarihine yönelik herhangi bir bilgi verilmezken; henüz konsept geliştirme aşamasında olunduğu ifade edildi. Siz Max Payne remake'i hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce remake akımına kapılmış boş bir proje mi yoksa seriyi yeniden sevdirecek başarılı bir iş mi gelecek?