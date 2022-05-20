Maymun Çiçeği Virüsü 4 Yeni Ülkede Daha Görüldü!

Dünyayı yeni bir salgın korkusuna iten maymun çiçeği virüsü, Birleşik Krallık, ABD, Portekiz ve İspanya'nın ardından dört yeni ülkede daha bildirildi. Virüsün son görüldüğü yer Belçika oldu.

Koronavirüs salgınından henüz yeni kurtulmaya başlamışken son günlerde dünya, yeni bir salgın tehdidiyle daha karşı karşıya kaldı. Genellikle Afrika ülkelerinde görülen ve vakalarda %0-11 ölüm oranına sahip olan maymun çiçeği virüsü, sadece birkaç günde birden fazla Avrupa ülkesinde bildirildi.

Bugüne kadar Birleşik Krallık, Portekiz, İspanya ve Amerika Birleşik Devletleri’nde bildirilen maymun çiçeği vakaları, birkaç yeni ülkede daha görüldü. Bu ülkeler arasında Kanada, İsveç ve İtalya bulunurken maymun çiçeğini bildiren son ülke Belçika oldu. Ülkenin ikinci büyük kenti Anvers’te örnekleri alınan bir kişide maymun çiçeği virüsüne rastlandığı açıklandı.

"Henüz endişelenecek bir durum yok"

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Anvers Tropikal Tıp Enstitüsü’nden Isabel Brosius tarafından paylaşılan açıklamada virüsün geniş bir coğrafyada yayılma şansının çok düşük olduğu vurgulandı. Brosius, yine de bu durumu yakından izlediklerini belirtti. Belçikalı hastanın karantina altına alınması istenirken, maymun çiçeği virüsüne yakalanan kişinin eşinde de benzer belirtiler tespit edildi.

Belçika Bakım ve Sağlık Ajansı Joris Monenes, Brosius’la paralel şekilde maymun çiçeği virüsünün toplumda yayılması konusunda henüz endişelenecek bir durum olmadığını söyledi. Monenes, yine de bir uyarıda bulundu ve “Hastalık yalnızca yakın temas yoluyla bulaşıyor, kısa süreli temas yoluyla değil ama yine de dikkat etmeliyiz.” ifadelerini kullandı.

Şu ana kadar 7 ülkede görülen maymun çiçeğinin ne olduğu, ne kadar ölümcül olduğu, belirtilerinin neler olduğu ve tedavisinin bulunup bulunmadığı konusundaki tüm bilgilere aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz: