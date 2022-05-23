Maymun Çiçeği Virüsünün Görüldüğü Ülke Sayısı 15'e Çıktı!

Dünyayı tedirgin eden yeni bulaşıcı virüs maymun çiçeği, son yapılan açıklamalarla birlikte şu ana kadar toplam 15 ülkede kendisini gösterdi. Maymun çiçeğini bildiren son ülkeler İsrail, İsviçre ve Avusturya oldu.

Çoğunlukla Afrika kıtasında görülen maymun çiçeği virüsü, sadece birkaç gün içinde tedirgin edici sayıda ülkede görüldü. Henüz geçtiğimiz gün Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan açıklamada virüsün 11 ülkede bildirildiği aktarılırken o açıklamanın ardından kısa sürede ülke sayısı 15’e çıktı.

İlk doğrulanmış maymun çiçeği vakasını açıklayan ülkeler arasına geçtiğimiz saatlerde İsrail, İsviçre ve Avusturya da katıldı. İsrail ve İsviçre, paylaştıkları açıklamalarda virüsün yakın zamanda yurt dışına seyahat eden kişilerde tespit edildiğini bildirdi. İsrail, diğer şüpheli vakaları da incelemeye devam ettiklerini paylaştı.

En fazla vaka İspanya'da görüldü

Maymun çiçeği virüsü dünyanın farklı noktalarında kendisini göstermeye devam ederken, virüsün en fazla görüldüğü ülke İspanya olarak öne çıkıyor. Şu ana kadar 40 doğrulanmış maymun çiçeği vakası bildiren İspanya’yı 23 doğrulanmış vakayla Portekiz, 20 doğrulanmış vakayla da Birleşik Krallık takip ediyor.

Ülkemizde de virüse karşı endişe duyulurken Sağlık Bakanı tarafından yapılan açıklamada ülkemizde henüz maymun çiçeği vakası görülmediği belirtilmişti. Bakan Fahrettin Koca da yaptığı paylaşımda virüsün pandemiye yol açmayacağını, belirtilerin genellikle 2-3 hafta içinde kendiliğinden düzeldiğini söylemişti.