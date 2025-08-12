Şimdi 2003’e dönüyoruz ve efsane araba Mazda RX-8’i yeniden hatırlıyoruz. Hazırsanız kemerleri bağlayalım.

Otomobil seven çoğu kişi için Japon arabalarının yeri ayrı olmuştur. Biz de bu içeriğimizde efsaneleşmiş Japon otomobil modellerinden biri olan Mazda RX-8’i yeniden hatırlayacağız.

Bakalım bundan tam 22 yıl önce Mazda RX-8, bize neler sunuyordu?

2003-2012 arasında üretilen Mazda RX-8, bir diğer efsane model RX-7'nin hâlefi olarak üretilmişti.

Özellikle tasarımıyla çoğu kişinin beğenisini toplayan RX-8 yakıt tüketimi, bakım maliyeti ve zorluğu gibi konularda eleştiri de almıştı.

Tasarım demişken, arkadan açılan kapıları kim unutabilir?

Mazda RX-8’in arka kapıları, arkadan menteşeliydi ve öne doğru açılmıyordu. Suicide doors benzeri bu kapılar, inip binmeyi kolaylaştırırken arabanın coupe görüntüsünü de korumasını sağlıyordu

Motorundan bahsetmezsek olmaz.

RX-8’in motoru, bildiğimiz geleneksel pistonlu motorlardan farklı olarak dönen bir rotora sahipti. Yani klasik motorlarda pistonlar yukarı-aşağı hareket ederken, RX-8’in Wankel motorunda iki adet üçgen şeklinde, dönen rotor kullanılıyordu.

Düz yol değil virajların arabasıydı.

RX-8’in motoru 231 beygir güç üretebiliyordu. Arabanın 0-100 km/s süresi ise 6 saniyeydi ancak asıl marifetleri düz yoldan çok virajlarda ön plana çıkıyordu. Bu yüzden birçok sürücü RX-8’i drift için tercih ediyordu.

Virajlarda bu kadar başarılı olmasının da bir sebebi vardı.

Arabanın sahip olduğu Wankel motor, RX-8’e 50:50 ağırlık dağılımı sağlıyordu. Bu da tabii ki daha dengeli bir yol tutuşu demekti.

Mazda, RX-8’in ardından RX-9’u da yapmayı düşündü.

Bu araba 400 beygir gücünde bir motora sahip olacaktı. Ayrıca daha gelişmiş bir Wankel motor kullanılacaktı. Yakıt tüketimi ve emisyon sorunları gibi nedenlerle proje iptal edildi.

Peki siz Mazda RX-8 hakkında neler hatırlıyorsunuz?

