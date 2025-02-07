Bu içeriğimizde Japon otomobil üreticisi Toyota’nın drift denince akla gelen modeli AE86’nın özelliklerini anlatıyoruz. Şimdi bol virajlı dağ yollarında sürüşümüze başlayalım ve AE86’yı tekrar hatırlayalım.

'Japon otomobili' dediğimiz zaman akla gelen ilk markalardan biri şüphesiz Toyota. Ancak biz bu içeriğimizde Toyota’nın güncel modellerinden ziyade herkesin bilmediği, adı drift ile özdeşleşmiş eski bir modeli, AE86’yı ele alacağız.

Beşinci nesil Toyota Corolla serisi içinde yer alan AE86, 1983-1987 arasında üretilmişti. Bakalım AE86, günümüzden tam 38 yıl önce bize neler sunuyordu?

Efsane modeli kısaca hatırlayalım.

1.6L 4A-GE DOHC, 16 valf, sıralı 4 silindir motoruyla 130 beygir güç üretebiliyordu. Yapısı gereği modifikasyonlara da çok açık bir arabaydı. 5 ileri manuel seçeneğiyle gelen AE86’nın 4 ileri otomatik vites seçeneği de vardı.

İki farklı versiyona sahipti.

AE86, Sprinter Trueno ve Corolla Levin olmak üzere iki farklı versiyonu ile üretilmişti. Sprinter Trueno açılır kapanır farlara sahipken; Levin sabit farlarla geliyordu.

Lakabı 'Hachiroku'ydu.

Hachiroku, Japonca sayılar olan 'hachi' (8) ve 'roku' (6) kelimelerinin birleşimiydi. Bu lakap, AE86’nın şasi numarasından geliyordu. 86 şasi numarasını belirtirken, A motor serisini, E harfi de ait olduğu E80 Corolla serisini ifade ediyordu.

Arkadan itişli son Corolla...

Toyota AE86, arkadan itişli (RWD) olan son Corolla modeliydi. Bu yapısı sayesinde spor sürüş ve drift için büyük avantaj sağlıyordu.

Tam drift demişken…

Toyota AE86 bahsettiğimiz bu RWD yapısı ve hafifliği sayesinde drift kültürünün en önemli otomobillerinden biriydi. AE86 ve drift, özellikle Japon yarış pilotu Keiichi Tsuchiya ile ünlendi. Tsuchiya, AE86’yı pistlerde ve dağ yollarında kullanarak günümüzdeki modern drift yarışlarının da temelini atmış oldu.

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