Hızlı ve Öfkeli serisindeki etkileyici sahneleriyle akıllara kazınan Nissan Skyline GTR R34 modeli, bugün gerçek bir ikon haline geldi. Hala dünyada sayısız hayranı olan bu modeli ülkemizde bulmak ise epey zor. Gelin Nissan Skyline GTR R34 modelinin özelliklerini hatırlayalım ve duyunca epey şaşıracağınız bazı bilgileri görelim.

Bazı otomobil modelleri piyasaya sürüldükleri dönemde büyük bir etki yaratır. Bazıları ise yıllar geçtikçe adını gerçek efsaneler arasına yazdırır. Nissan Skyline GTR R34 modeli de bunlardan bir tanesi. Nissan Skyline GTR R34 efsanesini hepimiz Hızlı ve Öfkeli serisinden hatırlıyoruz. Daha sonra pek çok araba yarışı oyununda da bu model karşımıza çıkmış ve kendini unutturmamıştır.

Nissan Skyline GTR R34 unutulmaz bir modeldi çünkü dünya için yeni bir yüzyıla geçişin habercisi olmuştu. Dönemi için pek çok efsane özellik sunmasının yanı sıra, popüler kültürde edindiği yer nedeniyle de bu model pek çok otomobilseverin gönlünde ayrı bir yer tutmuştur. Gel gelelim, ülkemizde bulmak epey zor. Gelin Nissan Skyline GTR R34 modelinin özelliklerini yeniden hatırlayalım ve hakkında bazı ilginç bilgiler görelim.

Nissan Skyline GTR R34 efsanesini hatırlayalım:

İlk kez 1998 yılında piyasaya sürülen Nissan Skyline GTR R34 modeli, 2002 yılına kadar aktif satışta kalmıştır. İkiz turbo I6 motoru sayesinde arttırılan beygir gücü, döneminin en üstün teknolojisine sahip ekran birimi, kısa dingil mesafesi, aerodinamik gövdesi ve benzersiz tasarımı sayesinde otomobilseverleri kendine hayran bıkramıştır.

Nissan Skyline GTR R34, hem dönemi için hem de bugün baktığımız zaman Skyline serisinin tartışmasız en iyi modellerinden bir tanesidir. Sıradan bir motora sahip olsa da beygir gücünün arttırılması, onu benzersiz kılıyor. Elbette onu gerçek bir efsane haline getiren ise bugün bile hayranlıkla izleyebileceğimiz ikonik gövde tasarım yapısıdır.

Nissan Skyline GTR R34 Türkiye’de yasak mı, neden yollarda göremiyoruz?

Nissan Skyline GTR R34 modeli ne ülkemizde ne de dünyada yasak değil. Biraz araştırma yaparsanız temiz bir versiyonunu bulmanız bile mümkün. Ancak çok daha iyi versiyonları ülkemize getirilemiyor çünkü yasalar gereğince Türkiye’ye 3 yaşından büyük otomobil getirmek yasak. Ancak yurt dışında en az 24 ay yaşamış kişiler, ülkemize 3 yaşından büyük otomobiller getirebilirler.

Nissan Skyline GTR R34 hakkında az bilinen bilgiler:

Farklı motorların kullanıldığı GTR R34 versiyonları var.

Dört çekişli tek model değildir.

Aslında ortadan motorlu bir spor araba olarak tasarlandı.

Nissan Skyline GTR R34 dış kaplaması sonradan değiştirildi.

Modelin, benzersiz bir versiyonu var.

Nissan Skyline GTR R34 birinci vites kilidine sahip.

Farklı motorların kullanıldığı GTR R34 versiyonları var:

Nissan Skyline GTR R34 modelinin en dikkat çeken özelliklerinden biri de sahip olduğu RB26 DETT motorudur. Son derece güçlü olan bu motor, 2002 JGTC sezonu başladıktan sonra Nissan tarafından güçlendirilmiş VQ30DETT motoru ile değiştirildi. Sezon boyunca bu motor kullanıldı ve çok daha iyi olduğu ortaya çıktı.

Dört çekişli tek model değildir:

Nissan Skyline GTR R34 modelinin öne çıkan özelliklerinden biri de dört çekişli olmasıdır. Aktif tork vektörüne sahip olan bu sistem oldukça beğenildiği için daha sonra Nissan Skyline 25GT-Four modelinde de kullanılmıştır. Bu model aynı zamanda beş ileri manuel ve dört ileri otomatik vitese sahiptir.

Aslında ortadan motorlu bir spor araba olarak tasarlandı:

O dönem Japon otomobil üreticisi Nissan, ekonomik olarak iyi bir durumda olduğu için Skyline GTR R34 modelini ortadan motorlu bir spor araba olarak tasarladı. Ancak böyle bir üretim yalnızca özel bir üretim bandında mümkün olurdu. Bu nedenle şirket bu kararından vazgeçti ve Nissan Skyline GTR R34 ön motor formunda bırakıldı.

Nissan Skyline GTR R34 dış kaplaması sonradan değiştirildi:

Nissan Skyline GTR R34 modelinin ikonik mavi rengini hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu renk, tasarımcısı tarafından sokak yarışçılarının gözde mekanı Wangan-Sen’e atıfta bulunarak Wangan Blue olarak adlandırılmıştı. Ancak art arda yaşanan ölümlü kazalar nedeniyle bu atıftan vazgeçildi ve rengin adı Bayside Blue olarak tanıtıldı.

Modelin, benzersiz bir versiyonu var:

Skyline GTR R34 üretimi durdurulduktan sonra Nissan, üzerinde sayısız değişim yapılmış piyasadaki pek çok modeli buldu ve satın aldı. Bu modellerden bir tanesi BY0 kodlu gümüş renginde boyandı. İşte bu renge sahip Nissan Skyline GTR R34, dünyada eşi benzeri görülmemiş bir versiyondur. Daha sonra orijinal sahibinin isteğiyle rengi değiştirilmiştir.

Nissan Skyline GTR R34 birinci vites kilidine sahip:

Nissan Skyline GTR R34 birinci vites kilidi ilginç bir özellik gibi görünse de aslında bir vites kutusu sorunudur. Sürücüler, yanlışlıkla ikinci vitesten üç yerine birinci vitese geçmesinler diye bir kilit vardır. Yani Nissan Skyline GTR R34 kullanırken hem geri vitese hem de birinci vitese geçerken kilit halkasını çekmeniz gerekiyor.

Nissan Skyline GTR R34 nasıl bir efsane haline geldi?

Arka arkaya Nissan Skyline GTR R34 modelinin özelliklerinden bahsettiğimiz zaman, özellikle genç otomobilseverler, pek etkilenmemiş olabilir. Ancak tarihi olaylarda olduğu gibi bu tür efsane modellerde de dönemin şartlarını göz önüne almamız gerekiyor. Nissan Skyline GTR R34 modeli, dönemi için benzersiz özelliklere sahipti.

Tüm bu benzersiz özelliklerin yanı sıra aynı dönem vizyona giren Hızlı ve Öfkeli filminin de etkisini unutmamak gerekiyor. Hepimizi bugün olduğu hayran bırakan filmde o dönem pek çoğumuz özendiğimiz karakterler izledik. Hayran olduğu karakterler ile aynı arabayı sürmeyi kim istemez? Özellikle Japonya’da uygun fiyatı nedeniyle Nissan Skyline GTR R34 gençlerin favori arabası oldu.

Nissan Skyline GTR R34 modeli yalnızca Hızlı ve Öfkeli filminde değil, daha sonra yapılan pek çok oyunda ve filmde de karşımıza çıktı. Popüler kültür sayesinde pek çok farklı versiyonunu gördüğümüz Nissan Skyline GTR R34, yıllar içinde gerçek bir efsaneye dönüştü. Üretimin durdurulması ve pek çok farklı versiyonunun yapılması ise piyasada bu modele olan ilgiyi daha da arttırdı.

Nissan Skyline serisinin efsane modeli Nissan Skyline GTR R34 öne çıkan özelliklerinden, hakkında hiç bilmediğiniz detaylardan ve nasıl bir efsaneye dönüştüğünden bahsettik. Nissan Skyline GTR R34 modeli hakkında düşüncelerinizi ve varsa diğer favori otomobil modellerini yorumlarda paylaşabilirsiniz.