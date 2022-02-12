Dünyanın en büyük fast-food zinciri McDonald's da metaverse yatırımlarına başladı. Gelen haberlerde, dev şirketin metaverse'te sanal yiyecek, içecek ve eve sipariş hizmetleri vermek için ticari marka başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı.

Birçok farklı alandan dev şirket, internetin geleceği olarak görülen metaverse’e yatırımlarını artırıyor. Bugün metaverse’te gerçek ödeme yöntemleri ile ilk ticaretin gerçekleştiğini paylaşmıştık. Daha önce de dev müzik şirketi Warner Music’in metaverse için The Sandbox ile ortaklık kurduğunu ve spor eşyaları üreticisi Nike’ın metaverse’e yöneleceğini sizlere aktarmıştık. Bunlar dışında da daha birçok dev firma, bu teknolojiye astronomik yatırımlar yapmaya başlamıştı.

Yani anlayacağınız; oyundan müziğe her sektörden kişi ve kuruluşlar metaverse’e yönelmiş durumda. Şimdi de yemek sektöründen bu konuya bir adım geldi. Gelen haberlerde, günde 69 milyon müşteriye hizmet veren ve dünyanın en büyük fast-food restoran zinciri olarak nitelendirilen McDonald’s’ın metaverse’te sanal restoranlar için düğmeye bastığı ifade edildi.

Metaverse’ten eve sipariş

Business Insider’ın haberine göre dev restoran zinciri McDonald’s, metaverse platformlarında sanal restoranlar oluşturmak için 4 Şubat günü ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi’ne ticari marka başvurusunda bulundu. Dev şirketin McDonald’s restoranları ve McCafe açmak için 10 adet başvuruda bulunduğu, eve sipariş ve sanal yiyecek içecek hizmetlerini müşterilerine sunmayı planladığı da açıklamalar arasında yer aldı.

Daha da detay verecek olursak; yapılan başvuruların bir kısmı, NFT’lerin de yer aldığı sanal yiyecek ve içecek ürünleri satmak için, diğerleri ise metaverse’te yer alan insanların gerçek hayattaki evlerine teslimat yapabilen bir sanal restoran için yapıldı. Ayrıca, McDonald’s ve McCafe markaları altında sanal konserler gibi etkinliklerin de dev şirketin metaverse hedeflerinin arasında olduğu gelen haberler arasında yer aldı.

Ünlü ticari marka avukatı Josh Gerben de şirketin bu hamlesi ile ilgili Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Metaverse’te takılırken karnınız acıkıyor. Bu sanal restoranlar sayesinde kulaklığınızı veya kullandığınız aletleri çıkarmanıza gerek yok. Metaverse’te bir McDonald’s restoranına gidebilir ve sipariş verebilirsiniz. Kısa bir süre sonra da yemeğiniz kapınıza gelir” ifadelerini kullanırken önümüzdeki aylarda daha fazla markanın bu tarz başvurularda bulunacağını kaydetti.