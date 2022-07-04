Marvel Sinematik Evreni her geçen gün daha fazla büyüyor. Peki bu evrendeki karakterlerin ilk ve son hallerini merak ettiniz mi 10 yıldan fazla bir süredir gelişmeye devam eden bu evrendeki karakterlerin ilk ve son hallerini sizler için karşılaştırdık.

Marvel Sinematik Evreni, öncesinde çıkan süper kahraman filmleri algısını öyle bir boyuta taşıdı ki sinema sektörünün bile yönünü değiştirmeye başladı. Tüm filmleri gişe filmleri olan MCU'daki karakterlerle iyiden iyiye özdeşleştik. Bütün kahramanların bir araya geldiği yüksek bütçeli filmler, gerçekten bir amaca yönelik tavırlar sergileyen kötü kahramanlar derken Marvel Sinematik Evreni'ndeki karakterleri tamamen benimsemiş durumdayız. Peki sevdiğimiz karakterlerin aradan geçen zaman içerisinde hangi değişimlere uğradığını hiç merak ettiniz mi?

Bugün sizlere Disney+'ta izleyebileceğiniz Marvel Sinematik Evreni'nde yer alan karakterlerin bu evrendeki ilk ve son hallerini göstereceğiz. Karşılaştırmalı olarak görebileceğiniz bu görsellerde karakterlerin 20 filmi geçen evrende yaşadıkları değişimi görebileceğiz. Normalde Hawkaye, Loki gibi bazı karakterlerin dizisi de yer alıyor, ancak içeriğimizde karşılaştırmanın filmler baz alınarak yapıldığını belirtelim. Ayrıca Natasha Romanoff, Loki gibi karakterlerin her ne kadar sonrasında filmi ya da dizisi yayınlanmış olsa da hikayeye göre son hallerinin yer aldığı filmlerdeki görüntülerini aldık.

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Marvel Sinematik Evreni'ndeki karakterlerin ilk ve son görüldüğü filmler

Yeri her zaman ayrı olan: Iron Man

Kötü olmak konusunda bize empati kurdurtan: Thanos

Bazen küçülmenin asıl büyük güç olduğunu gösteren: Ant-Man

Bütün gün devam edebilen biri Captain America

Kadınların ne kadar güçlü olabileceğini gösteren: Captain Marvel

Biraz ortalığı ayağa kaldırsa da hala sevdiğimiz: Doctor Strange

İntikam yemini etmiş komik ve iyi bir adam: Drax

I am Groot: Groot

En akıllı rakun: Rocket Raccoon

Nefret ettiği kişi tarafından en çok sevilen: Gamora

Babası gezegen boyutunda bir tanrı olan: Star Lord (Peter Quill)

Güçlerinin boyutunu şu an bile tam kestiremediğimiz: Scarlet Witch (Wanda Maximoff)

Legolas'ın teknolojik versiyonu: Hawkaye

Çok şeyler yaşamış fekadar ajan: Black Widow

Öfke ve gücün temsilcisi: Hulk

Halkını korumaya çalışan bir tanrı: Thor

Mahallenin süper kahramanı: Spider-Man

Chadwick Boseman'ı andığımız: Black Panther

İçerisinde hem kötülük hem de iyilik barındıran kahramanımız: Loki

Layık bir yapay zeka: Vision

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