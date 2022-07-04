Marvel Sinematik Evreni, öncesinde çıkan süper kahraman filmleri algısını öyle bir boyuta taşıdı ki sinema sektörünün bile yönünü değiştirmeye başladı. Tüm filmleri gişe filmleri olan MCU'daki karakterlerle iyiden iyiye özdeşleştik. Bütün kahramanların bir araya geldiği yüksek bütçeli filmler, gerçekten bir amaca yönelik tavırlar sergileyen kötü kahramanlar derken Marvel Sinematik Evreni'ndeki karakterleri tamamen benimsemiş durumdayız. Peki sevdiğimiz karakterlerin aradan geçen zaman içerisinde hangi değişimlere uğradığını hiç merak ettiniz mi?
Bugün sizlere Disney+'ta izleyebileceğiniz Marvel Sinematik Evreni'nde yer alan karakterlerin bu evrendeki ilk ve son hallerini göstereceğiz. Karşılaştırmalı olarak görebileceğiniz bu görsellerde karakterlerin 20 filmi geçen evrende yaşadıkları değişimi görebileceğiz. Normalde Hawkaye, Loki gibi bazı karakterlerin dizisi de yer alıyor, ancak içeriğimizde karşılaştırmanın filmler baz alınarak yapıldığını belirtelim. Ayrıca Natasha Romanoff, Loki gibi karakterlerin her ne kadar sonrasında filmi ya da dizisi yayınlanmış olsa da hikayeye göre son hallerinin yer aldığı filmlerdeki görüntülerini aldık.
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Marvel Sinematik Evreni'ndeki karakterlerin ilk ve son görüldüğü filmler
Yeri her zaman ayrı olan: Iron Man
Kötü olmak konusunda bize empati kurdurtan: Thanos
Bazen küçülmenin asıl büyük güç olduğunu gösteren: Ant-Man
Bütün gün devam edebilen biri Captain America
Kadınların ne kadar güçlü olabileceğini gösteren: Captain Marvel
Biraz ortalığı ayağa kaldırsa da hala sevdiğimiz: Doctor Strange
İntikam yemini etmiş komik ve iyi bir adam: Drax
I am Groot: Groot
En akıllı rakun: Rocket Raccoon
Nefret ettiği kişi tarafından en çok sevilen: Gamora
Babası gezegen boyutunda bir tanrı olan: Star Lord (Peter Quill)
Güçlerinin boyutunu şu an bile tam kestiremediğimiz: Scarlet Witch (Wanda Maximoff)
Legolas'ın teknolojik versiyonu: Hawkaye
Çok şeyler yaşamış fekadar ajan: Black Widow
Öfke ve gücün temsilcisi: Hulk
Halkını korumaya çalışan bir tanrı: Thor
Mahallenin süper kahramanı: Spider-Man
Chadwick Boseman'ı andığımız: Black Panther
İçerisinde hem kötülük hem de iyilik barındıran kahramanımız: Loki
Layık bir yapay zeka: Vision
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