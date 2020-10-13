MEB'in ihtiyaç sahibi öğrencilere 500 bin tablet dağıtacağı süreç bugün resmen başladı. Söz konusu tabletler, başvurulara göre değil, il milli eğitim müdürlüklerince belirlenen ihtiyaç sahibi öğrencilere teslim edilecek.

COVID-19 pandemisi nedeniyle yeni eğitim-öğretim yılına hem uzaktan hem de yüz yüze eğitimi içeren hibrit model ile devam edecek olan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu süreçte ihtiyaç sahibi öğrencilere destek olmak amacıyla 500 bin ücretsiz tablet dağıtacak.

Bugün itibarıyla resmen başlayan ücretsiz tablet dağıtım sürecinde en fazla merak edilen konuların başında ücretsiz tablet başvurusunun nereden yapılacağı oldu. Ancak MEB, ücretsiz tablet dağıtımının başvuru üzerine değil, il milli eğitim müdürlükleri tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi öğrencilere olacağını açıkladı.

Ücretsiz tabletler başvuru üzerine değil, ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılacak

Ziyaret ettiği bir ilkokulda tablet dağıtımı ile ilgili açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Bazı ihtiyaçları da dikkate alıyoruz elbette. Bunlardan biri de tablet ihtiyacı. Çocuklarımızın ana mecrası EBA TV. İhtiyaç duyulan tüm müfredatı karşılıyor. Eğer kaçırırlarsa elbette tekrarını izleyebilirler. Ve bu tabletlerin dağıtımıyla ilgili kriterler doğrultusunda tabletlerin dağıtımı bu haftadan itibaren başlıyor ve peyderpey devam edecek.” şeklinde konuştu.

Tablet bilgisayarların öncelikli olarak ihtiyaç sahibi öğrencilere hızla ulaşabilmesi için özel bir dağıtım stratejisi oluşturulmuş durumda ve bu strateji kapsamında gelecek haftadan itibaren öğrencilere tablet bilgisayarlar teslim edilmeye başlanacak. Süreç, il milli eğitim müdürlükleri tarafından koordine edilecek ve tabletler, okul yönetimleri tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak.

Aktarılan bilgilere göre tablet dağıtılacak ihtiyaç sahibi öğrenciler belirlenirken öğrencinin ailesinin gelir düzeyi, okul çağındaki kardeş sayısı, yüz yüze eğitime devam etme durumu, özel eğitim gereksinimi gibi kağıt üstünde kontrol edilebilen veriler dikkate alındı.