Bakan Selçuk, Uzaktan Eğitimin Tüm Detaylarını Açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 20 Kasım’dan itibaren başlayacak uzaktan eğitimle ilgili merak edilen detayların yer aldığı yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya göre 2020’nin sonuna kadar hiçbir sınav yapılmayacak. Ayrıca pandeminin gidişatına göre yeni planlar belirlenebilecek.

Koronavirüs pandemisinde yaz aylarında düştükten sonra yeniden artmaya başladığını, hatta bu sefer daha tehlikeli bir şekilde geldiğini görüyoruz. Bu noktada dün ülke genelinde alınacak yeni önlemleri açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu kısıtlamalar arasında kademeli olarak açılan yüz yüze eğitim sürecinin de yeniden uzaktan olacak şekilde yapılacağını söylemişti.

Covid-19 nedeniyle yeni hasta ve can kayıplarında olan artıştan dolayı uzaktan eğitime geri dönülmesinin ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan önemli açıklamalar geldi. “20 Kasım Cuma gününden 4 Ocak Pazartesi gününe kadar resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitim yoluyla devam edeceğiz” ifadelerini kullanan Selçuk, MEB’e bağlı okul öncesi kurumlar, kreşler, ilkokul, ortaokul ve liseler, özel eğitim okulları ve sınıfları, meslek liselerindeki uygulamalı dersler ile özel eğitim kurslarının da bu kapsamda olacağını belirtti. Bununla birlikte 5580 sayılı özel öğretim kanunu kapsamındaki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki “bireysel eğitimler”in yüz yüze gerçekleştirilebileceği açıklandı.

Yıl sonuna kadar sınav yapılmayacak

Bakan Selçuk’un yaptığı açıklamaya göre yeniden uzaktan eğitime geçilmesiyle birlikte 31 Aralık 2020’ye kadar uzaktan veya yüz yüze olacak şekilde hiçbir sınav yapılmayacak. Sınavların planlaması, pandeminin gidişatına göre şekillenecek. Sınav programı, ileri tarihte okul yönetimleri ve öğretmenler aracılığıyla öğrencilere duyurulacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un açıklamaları şu şekilde:

“Uzaktan eğitim haftalık ders programları, okul yönetimlerimizin koordinesinde öğretmenlerimiz tarafından öğrencilerimiz ve velilerimizle paylaşılacaktır. Okul yöneticilerimiz ve öğretmenlerimiz, ara tatil süresince yeni dönemdeki uzaktan eğitim süreçlerini öğrencileriyle işledikleri ders konularına ve müfredat programına göre yapılandıracaklardır. Bu süre zarfında ana noktamız TRT EBA kanallarımız olmak üzere, canlı sınıf uygulamalarımız, EBA internet platformumuz, basılı ve dijital yardımcı kaynaklarımızla öğrencilerimizin yanında olacağız."

"31 Aralık 2020’ye kadar yüz yüze veya uzaktan hiçbir sınav yapılmayacak, sınavlarla ilgili planlamalar salgın sürecinin seyrine göre ayrıca gerçekleştirilecek, okul yönetimlerimiz ve öğretmenlerimiz aracılığıyla öğrencilerimize duyurulacaktır. Öğrencilerimiz, yüz yüze ve uzaktan eğitimle yapılan eğitim öğretim müfredatından sorumlu olacaklardır."

Yıl sonuna kadar 500 bin tablet

"Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, özel sektör kuruluşları ve sivil inisiyatifler aracılığıyla gönderilen 60 bin tablet bilgisayarı, resmî veriler ışığında hazırlamış olduğumuz dağıtım stratejisine göre öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilerimize ulaştırdığımızı daha önceden sizlerle paylaşmıştık. Dağıtımlarımız, destek kampanyaları ve tedarik süreçleriyle eş zamanlı olarak devam etmektedir. 30 bin tableti daha 10 gün içinde öğrencilerimize ulaştırmış olacağız. Dağıtımını gerçekleştireceğimiz 500 bin tablet bilgisayarın tedarik süreci tamamlanmakta olup yıl sonuna kadar öğrencilerimize teslim etmiş olacağız. Paydaşlarımızın da desteğiyle mümkün olan en kısa sürede ihtiyacı olan öğrencilerimizin tamamına ulaşmayı hedefliyoruz."

"Uzaktan eğitime başladığımız 23 Mart 2020’den bugüne 49 milyon 768 bin ders saati hizmet veren canlı sınıf uygulamaları bu süreçte de aktif olarak hizmet sunacaktır. EBA canlı sınıf ve alternatif uygulamaların sistemimize entegrasyonuyla birlikte günlük yaklaşık 2 milyon ders yapabilme kapasitemiz bulunmaktadır. Canlı sınıf ders saatleri ise öğretmenlerimiz tarafından öğrencilerimize ve velilerimize ayrıca bildirilecektir."

"Merkezî sınavlara hazırlanan öğrencilerimiz için sınav müfredatının uzaktan eğitim sürecine uyumlu hâle getirilmesiyle ilgili çalışmalarımız sürmektedir. Ayrıntıları önümüzdeki hafta kamuoyu ile paylaşılacaktır.""

"Bu süreçte öğretmenlerimiz de çalışmalarını uzaktan sürdürecek olup uzaktan eğitim için okullarımıza gelerek bilgisayar ve kamera gibi araçlardan da yararlanabileceklerdir. Zümre öğretmenlerimiz ise uzaktan eğitim sürecini takip ve koordine etmek amacıyla haftada en az 1 gün okullarımıza geleceklerdir. Öğretmenlerimiz uzaktan eğitim sürecinde ek ders ücretlerini almaya devam edeceklerdir."