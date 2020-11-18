Yeni Yasaklardan Muaf Olanların Listesi Açıklandı

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri üzerine 17 Kasım'da gerçekleşen Kabine toplantısında salgına karşı yeni önlemler karara bağlanmış, ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı. İçişleri Bakanlığı da açıklamaların ardından 81 ilin valiliklerine genelgeyi gönderdi.
Genelgede, kısıtlamalardan ya da halk arasında "yasaklardan" muaf olacak kişilerin listesi de belli oldu. Farklı meslek gruplarının bulunduğu listede yer alan vatandaşlar, koronavirüs önlemlerine dikkat etmek kaidesi ile yasaklardan muaf tutulacaklar, haklarında yasal işlemler uygulanmayacak.
18 Kasım 2020 tarihli genelgeye göre, koronavirüs yasaklarından muaf olacakların listesi:
- Güvenlik görevlileri:
- Özel ve kamu güvenlik görevlileri dahil her vatandaş,
- Yardım görevlileri:
- Acil Çağrı Merkezi çalışanları,
- Vefa Sosyal Destek Birimleri,
- Kızılay çalışanları,
- AFAD'da afet kapsamında faaliyet yürütenler,
- Merkezi sınavlara girecekler (Sadece sınav günlerinde ve belge taşıma zorunluluğu ile):
- ÖSYM sınavlarına katılacaklar
- Sınava girecek vatandaşların refakatçıları (Eş, kardeş, anne ya da baba)
- Sınavlarda görevli olacak personeller
- Cenazesi olanlar ve defin görevlileri
- Altyapı arıza personelleri (Elektrik, doğalgaz, su ve telekom gibi)
- Kargo çalışanları
- Bakımevi çalışanları
- Sanayi işçileri
- Çobanlar ve arıcılar
- Teknik servisler
- Bekçiler
- Hafta sonu çalışacak belediye personelleri
- Zorunlu doktor randevusu olanlar
- Şantiyede temel ihtiyaçları karşılayanlar (Yurt, pansiyon, şantiye gibi yerlerde çalışan hizmet görevlileri)
- İş sağlığı ve güvenliği çalışanları
- Veterinerler
- Otizmli ve down sendromlu bireyler ve refakatçileri
- Sokak hayvanlarını beslemek ile görevliler
- Çiftçiler
- Evcil hayvan gezdirenler (İkamet yerinin önü ile sınırlı şekilde)
- Maçı olan sporcular ve müsabaka görevlileri
- Şehirlerarası biletli yolcular ve görevliler (Belgelenmek zorunda)
- Metro, otobüs, dolmuş sürücüleri
- Açık olacak işyeri, işletme ve kurumlarda yönetici, görevli veya çalışanlar
Yukarıdaki gruplarda yer alan vatandaşlar, icra ettikleri eylem, iş ya da görevlerine dair varsa belgelerini yanlarında taşımak zorundalar. Elbette bu kişilerin tüm kısıtlamalardan muaf tutulması gibi bir durum söz konusu değil. Açık alanda sigara içme ve maske takma gibi temel zorunluluklar herkes için devam ediyor.