Yeni Yasaklardan Muaf Olanların Listesi Açıklandı

Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye genelinde alınan yeni önlemler, geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı tarafından açıklanmıştı. İçişleri Bakanlığı'nın gönderdiği genelge ile söz konusu önlemlerden muaf olanların listesi belli oldu.

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri üzerine 17 Kasım'da gerçekleşen Kabine toplantısında salgına karşı yeni önlemler karara bağlanmış, ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı. İçişleri Bakanlığı da açıklamaların ardından 81 ilin valiliklerine genelgeyi gönderdi.

Genelgede, kısıtlamalardan ya da halk arasında "yasaklardan" muaf olacak kişilerin listesi de belli oldu. Farklı meslek gruplarının bulunduğu listede yer alan vatandaşlar, koronavirüs önlemlerine dikkat etmek kaidesi ile yasaklardan muaf tutulacaklar, haklarında yasal işlemler uygulanmayacak.

18 Kasım 2020 tarihli genelgeye göre, koronavirüs yasaklarından muaf olacakların listesi:

Güvenlik görevlileri: Özel ve kamu güvenlik görevlileri dahil her vatandaş,

Yardım görevlileri: Acil Çağrı Merkezi çalışanları, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Kızılay çalışanları, AFAD'da afet kapsamında faaliyet yürütenler,

Merkezi sınavlara girecekler (Sadece sınav günlerinde ve belge taşıma zorunluluğu ile): ÖSYM sınavlarına katılacaklar Sınava girecek vatandaşların refakatçıları (Eş, kardeş, anne ya da baba) Sınavlarda görevli olacak personeller

Cenazesi olanlar ve defin görevlileri

Altyapı arıza personelleri (Elektrik, doğalgaz, su ve telekom gibi)

Kargo çalışanları

Bakımevi çalışanları

Sanayi işçileri

Çobanlar ve arıcılar

Teknik servisler

Bekçiler

Hafta sonu çalışacak belediye personelleri

Zorunlu doktor randevusu olanlar

Şantiyede temel ihtiyaçları karşılayanlar (Yurt, pansiyon, şantiye gibi yerlerde çalışan hizmet görevlileri)

İş sağlığı ve güvenliği çalışanları

Veterinerler

Otizmli ve down sendromlu bireyler ve refakatçileri

Sokak hayvanlarını beslemek ile görevliler

Çiftçiler

Evcil hayvan gezdirenler (İkamet yerinin önü ile sınırlı şekilde)

Maçı olan sporcular ve müsabaka görevlileri

Şehirlerarası biletli yolcular ve görevliler (Belgelenmek zorunda)

Metro, otobüs, dolmuş sürücüleri

Açık olacak işyeri, işletme ve kurumlarda yönetici, görevli veya çalışanlar

Yukarıdaki gruplarda yer alan vatandaşlar, icra ettikleri eylem, iş ya da görevlerine dair varsa belgelerini yanlarında taşımak zorundalar. Elbette bu kişilerin tüm kısıtlamalardan muaf tutulması gibi bir durum söz konusu değil. Açık alanda sigara içme ve maske takma gibi temel zorunluluklar herkes için devam ediyor.