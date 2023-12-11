Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ortaokullar için "görgü kuralları ve nezaket", liseler içinse "adabımuaşeret" seçmeli derslerinin müfredatını onayladı.

Milli Eğitim Bakanlığı, yeni akademik yıla hazırlıkları kapsamında, ortaöğretim seçmeli dersler listesine ortaokul için "görgü ve nezaket kuralları", liseler içinde "adabımuaşeret" adlı derslerin eklenmesine onay verdi. Derslerin müfredatları da Talim ve Terbiye Kurulundan onay aldı. Bakanlık, derslerin içerikleri hakkında detaylar da paylaştı.

Ortaokullarda tüm kademelerde seçmeli olarak okutacak olan görgü kuralları ve nezaket dersi ile öğrencilerin iletişimde görgü kurallarının ve nezaketin önemini fark etmeleri, aile içinde, okulda, toplumda ve kişisel arası ilişkilerde görgü kurallarına ve nezakete uygun davranış sergilemeleri amaçlanıyor.

Nezaket ve görgü kuralları dersi 4 üniteden oluşacak.

Ortaokulların her düzeyi için seçmeli dersler arasında yer alacak ders, 72 saatlik öğretim programına sahip olacak. Bu program iki düzeyde işlenecek. Birinci düzey derslerinden müfredatta dört ünite bulunacak. Bu üniteler "görgü ve nezaket", "ailede görgü kuralları ve nezaket", "okul ortamında görgü kuralları ve nezaket", "toplum içinde görgü kuralları ve nezaket" olacak.

İkinci düzeyde ise "görgü ve nezaket", "kişiler arası ilişkilerde görgü kuralları ve nezaket", "çevrede görgü kuralları ve nezaket", "dijital ortamlarda görgü kuralları ve nezaket", "farklı kültürlerde görgü kuralları ve nezaket" üniteleri bulunacak.

Liselerde pratik çalışmalar öne çıkacak

9. ve 10. sınıflarda 36 saatlik öğretim programı içerecek olan adabımuaşeret dersinde ise Türk kültürü ve toplumsal gelişmeler göz önüne alındı. Bu dersin amacının, görgü ve nezaket kurallarının geniş bir bakış açısıyla ele alınmasını sağlayacak biçimde uygulamaya dökülmesi olduğu belirtiliyor. Ders sayesinde öğrencilerin adabımuaşerete uygun konuşmaları, giyinmeleri ve davranmaları hedefleniyor. Lise seviyesindeki derslerde teorik bilgiler yerine drama, gözlem, tartışma gibi etkinlikler ile bilgilerin pratiğe dönüştürülmesi amaçlanıyor.

Adabımuaşeret dersi 7 üniteden oluşacak. Bu üniteler "Kültürden kavrama adabımuaşeret", "Kişisel tutum ve adabımuaşeret", "Ailede adabımuaşeret", "Toplumda adabımuaşeret", "İletişimde, teknoloji ve sosyal medya kullanımında adabımuaşeret", "Doğal kaynakların kullanımı ve çevrenin korunmasında adabımuaşeret", "İş ve meslek hayatında adabımuaşeret" olacak.