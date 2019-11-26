Mediatek Dimensity 1000’in Gücünü Gösteren AnTuTu Sonuçları

Bu sabah tanıtılan MediaTek Dimensity 1000 5G'nin rakiplerini solladığı AnTuTu test sonuçları ortaya çıktı. Test sonuçlarına bakacak olursak Tayvanlı şirketin yeni işlemcisi, Snapdragon 855+ ve Apple A13 Bionic yongasını geride bırakmış durumda.

Günün erken saatlerinde Mediatek; entegre bir 5G modemi, 4X ARM Cortex-A77 çekirdeğini ve Mali-G77 GPU ile birlikte 7 nm mimariye sahip olan yeni yonga seti Dimensity 1000 5G’yi duyurdu. Tayvanlı şirketin rakiplerine gözdağı verdiği amiral gemisi işlemcisi Dimensity 1000’in şimdi de AnTuTu sonuçları ortaya çıktı.

AnTuTu kıyaslama sitesinden birleşik puanlamada 511.363 puan elde eden canavar işlemci, bu genel sonucuyla kâğıt üzerinde Snapdragon 855+ donanımlı cihazları ve Apple A13 Bionic yongasını kullanan iPhone’ları sollamayı başardı. Bir kıyaslama yapacak olursak A13 yongasını kullanan iPhone 11 Pro Max, AnTuTu üzerinden 456.065 genel puan alabilmişken Snapdragon 855+ kullanan Asus ROG Phone II ise 496.223 puan almayı başarmıştı.

MediaTek Dimensity 1000, işlemci performansında rekor kırdı:

AnTuTu testlerinde alınan bu puanların yalnızca sentetik testler olduğunu, bu yüzden de gerçek dünya performansına eşit olmadığını belirtelim ancak yine de MediaTek’in yeni yonga setinin oldukça güçlü olduğunu söylemek mümkün. Uzun süredir amiral gemisi pazarından uzak duran bir şirket olan MediaTek, bu yonga setiyle birlikte sektöre güçlü bir dönüş yapabilir.

Bireysel performanslardan alınan puanlara gelecek olursak MediaTek Dimensity 1000, CPU kısmından 161.266 puan alırken GPU kısmından ise 196.097 puan almış durumda. Yonga setinin özellikle CPU performansından aldığı puanın, şu ana kadar AnTuTu’da görülen en yüksek puan olduğunu söyleyebiliriz. Bunlara ek olarak amiral gemisi işlemci, hafıza kısmından 84.463 ve UX testinden de 69.537 puan aldı.

Bu test sonuçları, ARM'ın dört çekirdekli Cortex-A77’si ve Mali-G77 GPU’nun eşleşmesinin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Bu noktada oldukça güçlü olduğunu söyleyebileceğimiz Dimensity 1000 5G’yi kullanacak ilk cihazın hangisi olacağı ise henüz bilinmiyor.