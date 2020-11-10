MediaTek, Exynos 1080 Rakibi Olacak İşlemci Geliştiriyor

Güvenilir bir kaynak olarak bilinen Digital Chat Station, MediaTek'in yeni bir işlemci üzerinde çalıştığını duyurdu. Yapılan açıklamalara göre 6 nm üretim teknolojisine sahip bu işlemci, Samsung'un Exynos 1080 işlemcisiyle aynı mimariyle gelecek. İşlemcinin kullanılacağı telefonların 300 dolar bandında olacağı tahmin ediliyor.

Kısa bir süre öncesine kadar daha çok giriş ve orta segment akıllı telefonlar için işlemci üreten MediaTek, bir süredir üst segment telefonlarla ilgileniyor. Bu bağlamda güvenilir bir kaynak olan Digital Chat Station, şirketinin gözünü daha da yükseğe çalıştığını söylüyor. İddialara göre MediaTek, 6 nm üretim teknolojisine sahip yeni bir mobil işlemci üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Edinilen bilgilere göre MediaTek'in yeni işlemcisi "MT689x" olarak isimlendiriliyor. Ancak şu an için son hanenin ne olacağı bilinmiyor. Ayrıca bu işlemcinin, Samsung Exynos 1080 ile aynı mimariye sahip olacağı söyleniyor. Sadece bu açıklamalarla yetinmeyen Digital Chat Station, MediaTek'in yeni işlemcisinin AnTuTu'da 600 binden fazla puan alıp, Qualcomm'un Snapdragon 865 ile Snapdragon 865+ işlemcilerinin arasına oturacağını ifade ediyor.

MT689x, Dimensity 1000+'ın gelişmiş bir versiyonu olabilir

MediaTek'in yeni işlemcisiyle ilgili bilgiler oldukça sınırlı. Ancak teknik eleştirmenler, bu işlemcinin Dimensity 1000+'ın gelişmiş bir versiyonu olacağını söylüyorlar. Ayrıca iddialara göre şirket, bu işlemcilerle Çin pazarında yeni bir dönem başlatmış olacak. Bu işlemcinin kullanılacağı telefonların 300 dolar bandında olacağı, bu sayede tüketicilerin tercih nedeni haline geleceği söyleniyor.

MT689x, özellikle de Çinli teknoloji şirketlerini etkileyecek gibi görünüyor. Çünkü başta Xiaomi olmak üzere pek çok Çinli şirket, MediaTek'in işlemcilerini sık sık tercih ediyorlar. İşte şirketin amiral gemisi sınıfındaki telefonlar için hazırladığı yeni işlemci de bundan sonra pek çok şirket için gözde olabilir. Ancak nihai söz henüz söylenmedi. MediaTek'in yapacağı yeni açıklamalar, akıllı telefon sektörünün geleceğini doğrudan etkileyecek gibi görünüyor.