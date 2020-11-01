MediaTek, Cortex A-78 Çekirdekli 5 nm İşlemciler Geliştiriyor

Çinli bir kaynak olan Digital Chat Station'a göre MediaTek, Cortex A-78 çekirdeğine sahip 5 nm süreciyle üretilecek iki işlemci geliştiriyor. İşlemciler, MediaTek'in en güçlü işlemcisi Dimensity 1000+'tan da güçlü olacak.

Günümüzde akıllı telefonlar için işlemci geliştiren en büyük şirketlerden birisi olan MediaTek, son yıllarını pek parlak bir şekilde geçirememişti. Şirket, amiral gemisi işlemci sektöründe diğer devlere yetişememiş, orta segment işlemcileriyle de insanları yeterince etkileyememişti.

Fakat MediaTek, piyasaya sürdüğü 5G destekli Dimensity işlemcileriyle oyunu değiştirmeyi başarmıştı. İşlemcilerini daha iyi bir seviyeye getirmeyi başaran şirket, en büyük rakibi olan Qualcomm'un orta segment için daha fazla 5G destekli işlemci çıkarmasını sağlamıştı. Fakat yeni haberlere göre MediaTek, sektörü zorlamaya devam edecek.

MediaTek'in yeni işlemcileri rekabeti güçlendirecek:

Çinli kaynak Digital Chat Station'a göre MediaTek, iki yeni işlemcisini daha piyasaya sürmeye hazırlanıyor. MediaTek'in iki yeni işlemcisinin hangi isimle anılacağı şu an için bilinmiyor. İşlemciler, şimdilik MT6839 ve MT6891 olarak anılıyor. MediaTek, yeni işlemcileriyle büyük bir güç sunmayı hedefliyor.

Haberlere göre MediaTek, yeni işlemcilerini 5 nm ya da 6 nm üretim süreçlerinden geçirmeyi düşünüyor. Transistörler arasındaki mesafenin azalmasıyla verimin de artacağı işlemciler, aynı zamanda daha güçlü ARM Cortex-A78 çekirdeğine de ev sahipliği yapacak.

MediaTek'in en güçlü işlemcisi olan Dimensity 1000+, 7 nm üretim süreciyle üretildi ve Cortex-A77 çekirdekleriyle güç buldu. Dolayısıyla şirketin iki yeni işlemcisinin MediaTek Dimensity 1000+'tan daha üstün bir performans sunacağını söyleyebiliriz. Ayrıca yeni işlemciler güç verimliliği konusunda da üstün olacak.

İşlemcileri ne zaman göreceğimize dair bir detay bulunmuyor. Fakat Digital Chat Station, işlemcilerin gelişiminin geçtiğimiz yılki modellerden daha hızlı ilerlediğini belirtti. Yani işlemciler, bir önceki işlemcilerden daha erken karşımıza çıkabilir. Bu nedenle ilk detayların önümüzdeki haftalarda ortaya çıkma ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz.