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Bütçe Dostu Telefonların Vazgeçilmezi Olacak İşlemci MediaTek Helio G99+ Duyuruldu

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MediaTek, uygun fiyatlı modellerde karşımıza çıkacak yeni Helio G99+ işlemcisini tanıttı.

Bütçe Dostu Telefonların Vazgeçilmezi Olacak İşlemci MediaTek Helio G99+ Duyuruldu
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Piyasadaki çoğu Android telefona güç veren işlemcileriyle tanıdığımız MediaTek, şimdi de yepyeni bir çiple karşımıza çıktı. Firma, özellikle uygun fiyatlı giriş seviye modellerde kullanılan Helio G serisi işlemcilerine bir yenisini daha ekledi. Firma, Helio G99+’ı resmen tanıttı.

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4G işlemci portföyüne eklenen yeni Helio G99+, 6 nm mimarili bir çip olarak karşımıza çıkıyor ve performans artışından ziyade pratik ve stratejik bir güncelleme olarak nitelendiriliyor.

İçerikten Görseller

Bütçe Dostu Telefonların Vazgeçilmezi Olacak İşlemci MediaTek Helio G99+ Duyuruldu
heli

Helio G99+ neler sunacak?

heli

İşlemcinin temel teknik özellikleri büyük ölçüde orijinal mimariyi korumayı sürdürüyor. CPU’da 2.2 GHz hızında çalışan iki adet performans odaklı Arm Cortex-A76 çekirdeği ile 2.0 GHz hızında çalışan altı adet verimlilik odaklı Cortex-A55 çekirdeği görev yapıyor. Grafik tarafında Mali-G57 MC2 birimi korunurken; Cat-13 4G modem, çift VoLTE desteği, UFS 2.2 depolama ve 108 MP'e kadar kamera desteği gibi detaylar aynen muhafaza ediliyor.

Yeni Helio G99+ modelini önceki sürümden ayıran kritik fark ise bellek tarafında gerçekleşiyor. Orijinal modelde 4266 Mbps'e kadar LPDDR4X bellek desteği sunulurken, Helio G99+ ile birlikte bu destek 5500 Mbps hızlara ulaşabilen LPDDR5X standartlarına çekilmiş durumda.

Gelişmelerin arka planında küresel DRAM üreticilerinin değişen üretim stratejileri yatıyor. Büyük bellek üreticileri; HBM, DDR5 ve LPDDR5X gibi yüksek katma değerli ürün gruplarına kapasite ayırırken, eski LPDDR4X üretim hatlarını kademeli olarak kapatıyor veya dönüştürüyor. Bu durum LPDDR4X bileşenlerinde arzın daralmasına ve birim maliyetlerin yükselmesine yol açıyor. MediaTek, Helio G99+ modeline LPDDR5X desteği ekleyerek akıllı telefon üreticilerine doğrudan bir esneklik kazandırmış olacak.

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Akıllı Telefon İşlemci

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