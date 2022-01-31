Medya Genelgesinin İptali İçin Danıştay'a Başvuruldu

Türkiye Barolar Birliği, sansür tartışmalarını fitilini ateşleyen medya genelgesinin iptalini talep etti. Dava dilekçesinde genelgenin iptal edilmemesi halinde 'otosansür' etkisi yaratacağı ifade edildi.

Geçtiğimiz günlerde paralı bir yayın platformu olan EXXEN’de yayınlanan 'Konuşanlar' ve FOX TV’de yayınlanan 'Maske: Kimsin Sen?' isimli programlara ‘aile yapısını bozduğu’ gerekçe gösterilerek Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından ceza kesilmişti. Cezalara gelen tepkilerin ardındansa 28 Ocak’ı 29 Ocak’a bağlayan gece yayımlanan Resmi Gazete sayısında ‘Basım ve Yayım Faaliyetleri’ adı altında yeni bir genelge yayımlanmış ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, medyada yer alan ''tehdit unsurlarına'' karşı yeni önlemler alınacağının sinyallerini vermişti.

Daha fazla yasak ve sansüre neden olacağı sebebiyle eleştirilerin hedefi haline gelen genelgeye dair bugün yeni bir gelişme yaşandı. Türkiye Barolar Birliği (TBB), Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan ‘medya faaliyetlerinde yaptırım’ genelgesinin iptal edilmesi için Danıştay’a başvurdu.

Genelgenin 'otosansür' etkisi yaratacağı belirtildi

TBB tarafından yapılan başvuru dilekçesinde, söz konusu genelgenin hukuki tanımı ve icrai niteliği açıklandıktan sonra TBB’nin dava açmaktaki hak ve menfaatine yer verildi. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nden dava ile ilgili maddelerin yer aldığı dilekçede, genelgenin iptal edilmemesi durumunda meydana gelecek olumsuzluklardan bahsedildi.

Dilekçede genelgenin, anayasal hüküm gereği uyulmakla yükümlü bulunulan uluslararası belgelerde, kişilere tanınan temel hak ve özgürlükleri ihlal edeceği kaydedildi. Buna ek olarak genelgenin, ifade ve basın özgürlüğünü zedeleyen sansür kavramının da ötesinde ‘otosansür’ etkisi yaratacağı ifade edildi.

Öte yandan hukuki belirliliği bulunmayan, öznel ve yoruma açık ifadeler ile anayasal temel hak ve özgürlüklerinin kısıtlanmasına yol açacak olan genelge ve bu hususta verilen talimatın, bu yaptırımı uygulayarak anayasal temel ve özgürlüklere dokunan tüm kamu kurum ve kuruluşlarına olan güvene ve takdir yetkisine balta vuracağı belirtildi.

Dava dilekçesinde genelge için ayrıca, “Talimat verilen kamu kurum ve kuruluşlarının bu zamana kadar olan yasa maddelerini yorumlama faaliyetlerini Anayasanın ‘ölçülülük’ ilkesine aykırı şekilde dönüştürecek, ilgili kanunlarda mevcut sınırlamaları aşmaları sonucunu doğurarak temel hakkın özüne dokunacak ve bütünüyle anayasal hükümlere aykırılık oluşacaktır." ifadeleri kullanıldı.