Exxen’in kurucusu Acun Ilıcalı, platformda yayınlanan Konuşanlar programına RTÜK’ün verdiği ceza hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, RTÜK’ün kararına katılmadığını ifade etti.

Hasan Can Kaya’nın Exxen’de yayınlanan Konuşanlar programı, geçtiğimiz haftalarda Türkiye gündemine oturmuştu. Gazeteci Nihat Genç’in gösteri sırasında ‘seyircilere küfür edilmesi’ nedeniyle sosyal medyada tepkisini dile getirmesinin ardından RTÜK, program hakkında ‘Türk aile yapısına ve ahlakına uygun olmayan diyaloglar’ gerekçesiyle inceleme başlatmıştı.

Bu incelemenin ardından RTÜK, ücretli bir platform olan ve bu platforma ücret ödeyerek, insanların kendi rızasıyla eriştiği bu programın tartışma yaratan 44. bölümünün Exxen’den kaldırılmasına karar vermişti. Bu olaylar gündemdeyken bir açıklamada bulunmayan Exxen’in kurucusu Acun Ilıcalı, en sonunda bugün sessizliğini bozdu.

Acun Ilıcalı: Karara katılmıyorum

Acun Ilıcalı, BluTV’de yayınlanan, sunuculuğunu Cansu Canan Özgen’in üstlendiği ‘40’ programına konuk oldu. Ilıcalı, programda Hasan Can Kaya’nın Konuşanlar programının RTÜK’ten ceza alması hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, “RTÜK olmalı, televizyonda her şey istenildiği gibi yayınlanmamalı.” şeklinde başladığı açıklamasına şöyle devam etti:

“Daha önce biz de cezalar aldık ve haksız olanlar vardı. Ama bizim için her zaman mahkemeye gitme hakkımız açık, kazandığımız ve kaybettiğimiz davalar oldu. Platformlar konusunda RTÜK'ün esnek olması lazım. Hasan Can olayına gelince bu karara katılmıyorum.

Platform para verilip üye olunan bir yer. RTÜK'ün koruması gereken alan çocuklarımız. Onların zehirlenmesini engellemesi lazım. Ama platformda para verip de üye olunan bir yerde RTÜK baskın olmamalı bence. Hiçbir şeye karışmasın demiyorum ama Hasan Can kararını son derece yanlış buluyorum. Argo konuşulan bir program, arkadaşlar da ciddi derecede bipliyor. Ancak gündelik hayatta kullanılan kelimeler nedeniyle ceza verilmemeli.”

Hasan Can Kaya da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada “Benim üzerimden izleyicilerimi, özellikle Z kuşağını eleştirdiler ona üzüldüm. Yoksa umurumda değil. Güldük eğlendik.” ifadelerini kullanmıştı.