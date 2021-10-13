Mehmet Ali Erbil: Bundan Sonra Sosyal Medyadan Yürümeyeceğim

Mehmet Ali Erbil, taciz iddialarına karıştığı Ece Ronay meselesi ile ilgili konuştu. Kamuoyundan özür dileyen Erbil, "Bundan sonra sosyal medyada yürümeyeceğim." ifadelerini kullandı. Yargıya taşınan meselenin nasıl son bulacağı ise henüz bilinmiyor...

Geçtiğimiz günlerin en çok konuşulan olaylarından bir tanesi, internet fenomeni Ece Ronay ile Mehmet Ali Erbil arasındaki taciz meselesiydi. Ronay'ın iddialarına göre Mehmet Ali Erbil, kendisine sınırları aşan mesajlar göndermişti. Erbil ise bu iddiayı reddederek topu asistanına atmıştı. Mesele o kadar çok büyüdü ki yargıya bile taşındı.

Yargı süreci sonunda neler yaşanacağını şimdiden bilmek zor olsa da Mehmet Ali Erbil'in yaptığı son açıklamalar, ünlü komedyenin bu mesele için pişman olduğunu gözler önüne seriyor. Bir program öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan komedyen, "Daha fazla ince eleyip sık dokurum artık. Eleyip sık dokumadığımın farkına vardım. Bir tek yanlışım o. Özür diliyorum kamuoyundan yani..." ifadelerini kullanarak, pişman olduğunun sinyallerini verdi.

Gazetecilere verdiği demeçte bir kişinin "Bundan sonra da sosyal medyada yürümeyin" demesi üzerine konuyla ilgili konuşan Erbil, "Bundan sonra sosyal medyada yürümeyeceğim. Benim en büyük yürümem takibe takip." dedi. Sosyal medya kullanmayı sevdiğini belirten Erbil, "Çok eğleniyorum. Sosyal medya defterini kapattım diyemem. Çok oyalanıyorum." ifadelerini kullandı.

Magazin dünyasının gündemini sarsan olay, sosyal medyada da geniş yankı buldu. Bazıları Ece Ronay'ı kollarken kimileriyse Mehmet Ali Erbil'in tarafındaydı. Ronay'ın 17 yaşında olduğu döneme ait görüntülerini yayınladığı ileri sürülen bir televizyon programı için de tepkiler mevcut. Özetle bu olay, Türkiye'de uzunca bir süre daha konuşulmaya devam edecek.