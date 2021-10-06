Ece Ronay ve Mehmet Ali Erbil Tartışması Sürüyor

Geçtiğimiz gün ortaya çıkan skandal taciz iddialarıyla gündemimizde yer verdiğimiz Mehmet Ali Erbil ve TikTok fenomeni Ece Ronay'ın tartışması devam ediyor. Bugün İstanbul Adalet Sarayı'nın yolunu tutan Ronay, Mehmet Ali Erbil hakkında suç duyurusunda bulundu.

Geçmişten günümüze televizyon ekranlarının en çok tanınan isimlerinden biri haline gelen Mehmet Ali Erbil, sosyal medyada devasa bir takipçi kitlesi bulunan Ece Ronay’ın taciz suçlamalarıyla karşımıza gelmişti. Mehmet Ali Erbil’in kendisini taciz ettiğini belirten Ronay, pek de hoş mesajların bulunmadığı yazışmaları internet üzerinde paylaşmıştı.

Bunun ardından Mehmet Ali Erbil de açıklamalarda bulunmuş, mesajlaşmalarda kendisi olduğu iddia edilen kişinin aslında asistanı olduğunu söylemişti. İki taraf da bu konuda kendini savunurken Ece Ronay’dan bir hamle geldi. Sosyal medya fenomeni, Mehmet Ali Erbil hakkında suç duyurusunda bulundu.

Sesli ve görüntülü bir iletiyle hakaretten suç duyurusu:

Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na avukatıyla gelen Ece Ronay, sesli ve görüntülü bir iletiyle hakaret sebebiyle Mehmet Ali Erbil hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Adliyeden çıkarken basına açıklama yapan Ronay’ın söyledikleri şu şekilde:

“Onda ne benim evimin konumu vardır, ne adresim vardır. Ne benimle alakalı olumlu ya da olumsuz herhangi bir görüntüsü vardır ona gönderilmiş. Hiçbir şey yok. Sadece konuşuyor, sürekli beni suçluyor. 'Ben 65 yaşında bir adam olarak, 22 yaşında kızımdan küçük kadını taciz ettim' demiyor, o da bunu yaptı şunu yaptı. Ben bir kadınım. Ne olursam olayım böyle bir muameleyi hak etmiyorum”

Bu açıklamaların ardından kendisine para teklifi alıp almadığı sorulan sosyal medya fenomeni, “Nişanlıma telefon üzerinden beyefendinin asistanı gizli numaradan arayarak ve 50 bin lira para teklifinde bulundu” dedi.

Konu hakkında Ronay’ın avukatı ise atılan mesajları herkesin bildiğini, savcılığa yaptıkları müracaatta ses kayıtlarını ve mesajları sunduklarını belirtti. Bunun ardından 2 aylık uzaklaştırma kararının geldiğini belirten avukat artık son kararın yargıda olduğunu belirterek açıklamalarını sonlandırdı.