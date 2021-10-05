Mehmet Ali Erbil ile internet fenomeni Ece Ronay arasında skandal bir taciz meselesi patladı. Ronay, Erbil'in kendisini taciz ettiğini belirtirken Mehmet Ali Erbil'e göre söz konusu mesajları kendisi değil, asistanı gönderdi.

Türk televizyon tarihinin en popüler isimlerinden bir tanesi olan Mehmet Ali Erbil, uzun bir süre sonra gündeme bomba gibi düşen bir olayın konusu oldu. İnternet fenomenleri dünyasının en ünlü isimlerinden bir tanesi olan Ece Ronay, Erbil'in kendisini taciz ettiğini söyledi. İddiaları yalanlayan Erbil, yasal olarak hakkını arayacağını belirtti. Bir televizyon programında konuşan Mehmet Ali Erbil, "50 yıllık Mehmet Ali Erbil’e bu yapılan yakışmıyor." ifadelerini kullandı.

Mehmet Ali Erbil, konuyla ilgili olarak kendisini savunuyor olsa da bazı dikkat çeken detaylar olduğunu belirtmek gerek. Öyle ki Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil olduğunu iddia ettiği bir kişiyle WhatsApp üzerinden mesajlaştı ve bu mesajları da internet üzerinden servis etti. Dilerseniz hemen, oldukça çirkin ifadelerin yer aldığı o mesajların neler olduğuna yakından bakalım.

İşte Ece Ronay ile Mehmet Ali Erbil arasındaki WhatsApp diyalogu:

Mehmet Ali Erbil'in söz konusu konuşma ile ilgili açıklamaları şöyle;

Kız bana video çekerek köpek diyor. Olay bundan ibaret. Konuyu yargıya taşıyorum. Mesajla ne tacizi olabilir. İfşa etmesi bile ayıp. Ben kendisine böyle mesajlar atmadım o benim asistanımla irtibat halinde ben değilim. Beş kuruş para almadan onun klibinde oynadım. Ben ona kardeşim diyordum. Dün akşam beni evine davet etti. Ben çocuk muyum ya kamuoyu beni biliyor. Benim sözüme mi inanacaklar yoksa bu kıza mı? Bu TikTok'ta göğüslerini açarak para topluyormuş. Senin yanında uyumak istiyorum diye onu ben yazmadım. Benim telefonum asistanımın elinde. O da beni defalarca kez uyardı 'Bu kızın beklentisi farklı' diye. Artık mahkemede hesaplaşacağız. Kızım yaşındaki bir kadın bana 'köpek' diyor. Asıl tehdidi o yaptı. Kendi Instagram'dan bana yazdı sonra klibini söyledi. Ben bu zamana kadar kimsenin klibinde oynamadım. Gençlere destek olmak için oynamıştım.

Erbil tarafından yapılan açıklamalara göre ifşa edilen mesajlaşmaların sahibi kendisi değil, asistanı. Ancak Ece Ronay tarafında durum pek de böyle değil. "Merhaba arkadaşlar. Gün geçmiyor ki ülkemizde bir kadın daha tacize ve şiddete uğramasın. Şiddet diyorum çünkü psikolojik şiddet de şiddetin bir türevidir. Mehmet Ali Bey’i linçlemiştim, sonra bana mesaj atıp ağlayarak hastayım dediği için konuyu kapatıp özür dilemiştim. Klibimde oynamasını teklif ettim, kabul etti. Zaten çok değil, 5 saniye falan görünüyor klipte. Klip sonrası ahlaksızlıklar her geçen gün level atlayarak büyüdü. Görmezden gelmeye çalıştım, yaşına ve bulunduğu konuma saygımdan sessiz kalmaya çalıştım. Ona da gördüğünüz üzere ilk günden itibaren düşündüğü gibi bir münasebetimiz olamayacağını kırmadan söyledim. Ama bugün bana durup dururken ağza alınmayacak derecede laflar söyleyip tehdit ettiği için bu paylaşımı yapmak zorundayım. Bu paylaşım belki kariyerime ve mesleğime zarar verecek, çünkü kendisi yıllardır bu piyasada olan bir insan. Ama ben susmayacağım çünkü kendimi kandırılmış ve değersiz hissediyorum. Ben düştüm, başkası bu tufaya düşmesin diye bu bir uyarı postudur. Ünlü de olsanız fenomen de olsanız tacizden kaçamıyorsunuz. Yazıklar olsun." ifadelerini kullanan internet fenomeni, paylaştığı hikayelerle de Mehmet Ali Erbil'in Instagram hesabı ile olan yazışmalarını ifşa etti.

Ece Ronay tarafından yayınlanan Instagram'daki mesajlaşmalar ise şu şekilde

Tarafların açıklamaları bunlarla da sınırlı değil. Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini altını çize çize söylerken Erbil ise Ronay'a yardımcı olmak için klibinde oynadığını, ancak tuzağa düşürüldüğünü ifade ediyor. Konu bir süre daha sosyal medya ve magazin dünyasının gündeminde kalmaya devam edecek, taraflar yeni açıklamalar yapacak gibi görünüyor.