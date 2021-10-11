Mehmet Aydın Hakkında 2.600 Yıl Hapis İstemiyle Yeni Dava

Türkiye'nin en büyük dolandırıcılık şebekesi olarak tarihe geçen Çiftlik Bank davasında yeni bir gelişme daha yaşandı. Aralarında "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın da bulunduğu 17 üst düzey yönetici hakkında yeni bir iddianame daha kabul edildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı 75 sayfalık iddianame kapsamında, sanıklar için 784'er yıldan 2 bin 608'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Çiftlik Bank meselesinde yeni bir iddianame hazırlanmasının nedeni, 130 kişinin bir araya gelerek savcılığa suç duyurusunda bulunması. 130 müşteki, toplamda 2 milyon 278 bin 393 lirayı bu ekibe kaptırdıklarını ifade ediyor. Çiftlik Bank'ın üst düzey yöneticileri için hazırlanan iddianame, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" ve "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarını kapsıyor.
İşte Mehmet Aydın'ın da aralarında olduğu o 17 kişi
- Mehmet Aydın
- Fatih Aydın
- Ahmet Furkan Ferman
- Cafer Çolak
- Cengiz Samur
- Cudi Cumhur Yurdakul
- Düzgün Genç
- Fehmi Suat Emur
- Hakan Soysal
- Hakkı Cangül
- Kalender Kemal
- Koray Hasgül
- Niyazi Karakoç
- Osman Naim Kaya
- Savaş Yıkılmaz
- Serdal Dostdoğru
- Umeyr Karakoç
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamenin kabul edilmesi, oluşumla ilgili yeni bir dönemin başladığı anlamına geliyor. Konuyla ilgili olarak şimdi bir tarih verilecek ve davanın ilk duruşması, o tarihte gerçekleştirilecek. Davanın nasıl sonuçlanacağını zaman gösterecek...