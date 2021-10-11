Mehmet Aydın Hakkında 2.600 Yıl Hapis İstemiyle Yeni Dava

Çiftlik Bank Kurucusu Mehmet Aydın ve 16 kişi hakkında yeni bir iddianame hazırlandı. 130 kişinin şikayetiyle hazırlanan iddianamede sanıklar için, 2.608'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Türkiye'nin en büyük dolandırıcılık şebekesi olarak tarihe geçen Çiftlik Bank davasında yeni bir gelişme daha yaşandı. Aralarında "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın da bulunduğu 17 üst düzey yönetici hakkında yeni bir iddianame daha kabul edildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı 75 sayfalık iddianame kapsamında, sanıklar için 784'er yıldan 2 bin 608'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Çiftlik Bank meselesinde yeni bir iddianame hazırlanmasının nedeni, 130 kişinin bir araya gelerek savcılığa suç duyurusunda bulunması. 130 müşteki, toplamda 2 milyon 278 bin 393 lirayı bu ekibe kaptırdıklarını ifade ediyor. Çiftlik Bank'ın üst düzey yöneticileri için hazırlanan iddianame, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" ve "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarını kapsıyor.

İşte Mehmet Aydın'ın da aralarında olduğu o 17 kişi

Mehmet Aydın

Fatih Aydın

Ahmet Furkan Ferman

Cafer Çolak

Cengiz Samur

Cudi Cumhur Yurdakul

Düzgün Genç

Fehmi Suat Emur

Hakan Soysal

Hakkı Cangül

Kalender Kemal

Koray Hasgül

Niyazi Karakoç

Osman Naim Kaya

Savaş Yıkılmaz

Serdal Dostdoğru

Umeyr Karakoç

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamenin kabul edilmesi, oluşumla ilgili yeni bir dönemin başladığı anlamına geliyor. Konuyla ilgili olarak şimdi bir tarih verilecek ve davanın ilk duruşması, o tarihte gerçekleştirilecek. Davanın nasıl sonuçlanacağını zaman gösterecek...