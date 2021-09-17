Kiraladıkları Otomobili Önce Satıp, Sonra Çaldılar

Antalya'da 3 kişi, bir şirketten kiraladıkları araç için sahte plaka ve sahte vekaletname düzenlediler. Bu evrak ile aracı üçüncü bir kişiye 140 bin TL'ye satan dolandırıcılar, daha sonra ise sattıkları bu kiralık aracı çaldılar. Antalya Emniyeti, üç zanlıyı da yakalayarak tutukladı.

Zaman zaman sizlerle paylaştığımız içeriklerde, Türkiye'de yaşanan akılalmaz olaylardan bahsediyoruz. Bunların en yakın örneği geçtiğimiz günlerde yaşanmış, Şırnak'ta bir adam kepçeyle amcasına ait olan 5 adet kamyonu kullanılmaz hale getirmişti. Şimdi yine, başka ülkede yaşanması pek de mümkün görünmeyen ilginç bir olay yaşandı.

Antalya'da yaşanan olayın kahramanları, Ç.Ö., S.P. ve B.H. isimli vatandaşlardı. Bir kiralama şirketine giderek otomobil kiralayan bu üç vatandaş, araç için sahte plaka ve sahte vekalet hazırladılar. Daha sonra bu aracı E.A. isimli bir vatandaşa 140 bin TL'ye satan dolandırıcılar, satış işleminden birkaç gün sonra da aracın yedek anahtarını kullanarak, kiraladıktan sonra sattıkları aracı geri çaldılar.

Hepsi de tutuklandı

140 bin lira karşılığında yeni bir otomobil aldığını düşünen ve bu otomobili satış işleminden birkaç gün sonra çaldıran E.A.'nın polise yaptığı ihbar, Ç.Ö., S.P. ve B.H. isimli vatandaşların foyalarının açığa çıkmasını sağladı. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından başlatılan soruşturma, zanlıların yakalanmasını sağladı.

İfadeleri alınan Ç.Ö., S.P. ve B.H., çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandılar. Aracın ve E.A. isimli vatandaşın parasının akibeti ise şimdilik bilinmiyor...