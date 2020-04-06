Prof. Dr. Öz Yanıtladı: Gıda Paketlerinden Virüs Bulaşır Mı?

Dünyaca ünlü Türk kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz, bugüne kadar milyonlarca insana bulaşan COVID-19 salgınına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Vüsün bir gıda veya gıda ambalajından bulaştığına dair kanıt olmadığını söyleyen Prof. Dr. Öz, yemek siparişinde nelere dikkat edilmesi gerektiğinden bahsetti.

Geçtiğimiz aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde patlak veren yeni tip koronavirüs salgını COVID-19, dünyanın birinci gündemi olmaya devam ediyor. İlk kez ortaya çıktığı andan bu yana 1,2 milyondan fazla insana bulaşan hastalık, aradan geçen yaklaşık 4 ayda 70 bine yakın insanın hayatına mal oldu.

Columbia Üniversitesi’nde başkan yardımcısı olarak görev yapan dünyaca ünlü Türk kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz, COVID-19 pandemisine ilişkin olarak Hürriyet gazetesinde bir köşe yazısı kaleme aldı. Kargo ve yemek paketlerinde koronavirüs riskinin olup olmadığı hakkındaki soruları yanıtlayan Prof. Dr. Öz, herkesin merak ettiği bu konuya açıklık getirdi.

"Virüsün yiyecekler üzerinden bulaştığına dair kanıt bulunmuyor"

“Gıdalardan virüs bulaşır mı?” sorusuna “Hayır” cevabını veren Türk doktor, şu ifadeleri kullandı: “İrlanda Gıda Güvenliği Kurumu’na göre COVID-19’un yaşayabilmek için bir taşıyıcıya (insana) ihtiyacı var, yiyecekler üzerinde tutunamıyor. Hastalık Kontrol Merkezi’ne (CDC) göreyse bugüne kadar COVID-19’un -çiğ gıdalar dahil olmak üzere- yiyecekler üzerinden bulaştığına dair bir kanıt bulunmuyor”

2002-2003 yıllarında etkin olan SARS virüsünü öldürmek için 30 dakika 60 derece ısıya maruz bırakmanın yeterli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Öz, “Bu şekilde bir pişirmenin COVID-19’u da öldüreceğine inanılıyor. Yiyecekleri gıda güvenliği kurallarına uygun olarak temizlemek, pişirmek, düzgün bir şekilde soğutmak ve dondurmak çok önemli” dedi.

Prof. Dr. Öz, yemek siparişlerinde temassız teslim opsiyonunun kullanılmasını öneriyor

Evlere verilen yemek siparişlerini alırken dikkat edilmesi gereken hususlardan da bahseden Prof. Dr. Öz, “Gıda ambalajı konusunda endişeliyseniz evinize sokmadan önce doğru bir şekilde silmenizin bir zararı yok. Önemli olan kullandığınız dezenfektanların direkt yiyeceklerin üzerine uygulanmamasıdır. Gıda ürünlerinin plastik ve cam yüzeylerini silmek ve meyve-sebzeleri yıkamaya ek olarak, ‘temas olmadan teslim’ opsiyonu sunuluyorsa bunu kullanabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

FDA’ya (Amerikan Gıda ve İlaç Kurumu) göre şu aşamada COVID-19’un herhangi bir gıda veya gıda ambalajından bulaştığına dair kanıtın olmadığını belirten Prof. Dr. Öz, yine de COVID-19’a sebep olan SARS-CoV-2 virüsünün yüzey üzerinde yaşama ihtimalinin olduğuna dikkat çekti.

Virüsün yüzeyler üzerinde ne kadar kaldığının hala büyük bir soru işareti olduğunu ifade eden Prof. Dr. Öz, bununla birlikte koronavirüs türlerinin metal, cam, plastik gibi yüzeylerde 9 güne kadar yaşayabildiğine dair bazı makalelerin olduğunu söyledi. Resmi rakamlara göre, COVID-19 pandemisi nedeniyle bugüne kadar 69,527 insan hayatını kaybetti. Virüsün enfekte olduğu kişi sayısı ise an itibarıyla 1,276,302.